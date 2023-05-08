СБУ обвинила Машкова в оправдании войны и посещении Крыма

Как пишет в своем заявлении СБУ, Машков оправдывает войну в Украине, а также "входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили обвинения Машкову по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"); ч. 1 и ч. 3 ст. 436−2 ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников"); ч. 1 и ч. 2 ст. 332−1 ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее")", - говорится в заявлении.

В усмотрении СБУ, Машков "неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием главы РФ Владимира Путина". Кроме того Машков незаконно посещал аннексированный Крым и захваченные российскими войсками территории Украины.

Напомним, дочь актера - Мария Машкова неоднократно публично заявляла о своем несогласии с позицией отца.