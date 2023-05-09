Знак Bolderāja уже дважды подвергся акту вандализма: что предпримет Рижская дума?

Утро 9 мая жители Болдераи встретили с обрисованным вандалами знаком въезда в микрорайон. Надпись гласила "С Днем победы". В прошлый раз знак испоганили меньше года назад, изрисовав его в цвета российского флага. Как Рижская дума может бороться с вандалами?
Что произошло?
В ночь на 9 мая на знаке Bolderāja, расположенном при въезде в микрорайон, неизвестные оставили надпись "С днем победы", сообщил очевидец RUS TVNET.
Рижская дума незадолго до 10:00 заверила RUS TVNET, что работы по покраске знака уже начались и в ближайшее время он будет восстановлен в первоначальном виде.
"Информация о вандализме в Болдерае была получена сегодня утром и сразу были организованы работы по покраске знака", - пояснила RUS TNVNET представитель Рижской думы Эдите Матусевича.
Надпись на знаке вызвала возмущение у местных жителей.
"Просто очередная провокация", "Вот она - дань уважения. Цветы отнести к памятникам или братским могилам - а зачем? Вместо этого изуродовать надпись. Достойно отметили, нечего сказать", "Зачем себя же и Русских позорить? Мне стыдно!!!","Безобразие", - пишут рижане в комментариях под постом с фотографией знака в группе района Болдерая на Facebook.
Не в первый раз
Знак Bolderāja подвергся акту вандализма уже не в первый раз. В сентябре 2022 года знак был покрашен вандалами в цвета российского флага. Фотографии этого появились в группах микрорайона в Facebook, а также в Instagram. Авторы постов и многие комментаторы были явно недовольны таким "творчеством". Знак быстро был перекрашен обратно в белый цвет. Государственная полиция начала в связи со случившимся уголовный процесс по статье "Хулиганство".
Как с этим бороться?
Жители в соцсетях отмечают, что в месте, где установлен знак Bolderāja, нужно установить камеры, чтобы прекратить акты вандализма.
Представитель РД Эдите Матусевича отметила, что камеры пока в этом месте не планируется устанавливать по нескольким причинам: "Рижская дума рассмотрит возможность установить камеры, но пока нельзя утверждать, что они там появятся. Так как там не места, куда их можно установить. Также такие случаи не происходят каждый день, поэтому пока такая возможность только рассматривается".
Эдите Матусевича подчеркивает, что данная надпись на знаке является провокацией и связана с датой - 9 мая.
"Надо понимать, что эти проблемы не возникают ежедневно. Это второй раз, когда эти буквы были повреждены. Но это не происходит регулярно. Этот знак был установлен с поддержкой самих жителей района. Жители сами подали инициативу за установку этого знака. В данном случае это провокация. Сегодня особая дата, это надо понимать. И надпись как раз посвящена этой дате", - добавила она.
Знак BOLDERĀJA в микрорайоне появился 29 июля. Его длина - девять метров, а высота - два метра.
Проект B.O.L.D.E.R.Ā.J.A. в 2021 году на конкурс идей подал житель Болдераи Игорь Соколов. Как пояснили в РД, цель установки нового объекта среды состояла в том, чтобы способствовать ощущению принадлежности жителей района к Болдерае и узнаваемости окрестностей, а также создать визуальную идентичность района.
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