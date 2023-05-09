Знак Bolderāja уже дважды подвергся акту вандализма: что предпримет Рижская дума?

Как с этим бороться?

Жители в соцсетях отмечают, что в месте, где установлен знак Bolderāja, нужно установить камеры, чтобы прекратить акты вандализма.

Представитель РД Эдите Матусевича отметила, что камеры пока в этом месте не планируется устанавливать по нескольким причинам: "Рижская дума рассмотрит возможность установить камеры, но пока нельзя утверждать, что они там появятся. Так как там не места, куда их можно установить. Также такие случаи не происходят каждый день, поэтому пока такая возможность только рассматривается".

Эдите Матусевича подчеркивает, что данная надпись на знаке является провокацией и связана с датой - 9 мая.

"Надо понимать, что эти проблемы не возникают ежедневно. Это второй раз, когда эти буквы были повреждены. Но это не происходит регулярно. Этот знак был установлен с поддержкой самих жителей района. Жители сами подали инициативу за установку этого знака. В данном случае это провокация. Сегодня особая дата, это надо понимать. И надпись как раз посвящена этой дате", - добавила она.

Знак BOLDERĀJA в микрорайоне появился 29 июля. Его длина - девять метров, а высота - два метра.

Проект B.O.L.D.E.R.Ā.J.A. в 2021 году на конкурс идей подал житель Болдераи Игорь Соколов. Как пояснили в РД, цель установки нового объекта среды состояла в том, чтобы способствовать ощущению принадлежности жителей района к Болдерае и узнаваемости окрестностей, а также создать визуальную идентичность района.