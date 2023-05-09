9 мая: полиция и VDD работают в усиленном режиме

9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу в Великой отечественной войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но народу туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.

В этом году Сейм 9 мая принял закон, запрещающий проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.

В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщила в Госполиции.

По оценке VDD, как и в предыдущие годы, присутствует риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России.

VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.

Возложение цветов в местах, где раньше стояли демонтированные советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.