Парад длился 47 минут, в нем участвовало всего 50 единиц боевой техники, в том числе только три танка Т-34-85 - по данным издания "Медуза", это машины, выпущенные в Чехословакии в 1950-х годах.

No other tanks except for T-34 were present on the Red Square in Moscow. Russian soon will need T-34s too pic.twitter.com/LJMvFSdOz5 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) May 9, 2023

По красной площади на шабаше пабедобесия прокатился только один музейный танк Т-34, все остальные оленевод проепал в так называемой сво pic.twitter.com/9ZGXNkS9bC — Joker 🇺🇦 (@_joker_111) May 9, 2023

Т-34-85 - модификация советского танка Т-34 с 85-миллиметровой пушкой, которую в 1940-1950-х годах производили в СССР, Чехословакии и Польше. В 1980-х Т-34-85 приняли на вооружение армии Лаоса. Несколько лет назад страна вернула России 30 исправных Т-34, которые планировалось использовать для парадов и съемок исторических фильмов.