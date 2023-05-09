Вт, 9.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото, видео ⟩ Военный парад в Москве: 47 минут, всего три танка и снайперы на крышах

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
9 мая в Москве
9 мая в Москве Фото: Reuters / Scanpix

Во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад - в этом году он был достаточно скромным.

Парад длился 47 минут, в нем участвовало всего 50 единиц боевой техники, в том числе только три танка Т-34-85 - по данным издания "Медуза", это машины, выпущенные в Чехословакии в 1950-х годах.

Т-34-85 - модификация советского танка Т-34 с 85-миллиметровой пушкой, которую в 1940-1950-х годах производили в СССР, Чехословакии и Польше. В 1980-х Т-34-85 приняли на вооружение армии Лаоса. Несколько лет назад страна вернула России 30 исправных Т-34, которые планировалось использовать для парадов и съемок исторических фильмов.

Как отмечает "Агентство", в нынешнем параде участвовало гораздо меньше техники, чем в прошлый раз. В 2022 году по Красной площади проехали 20 танков: 10 Т-72, три танка "Армата" и семь Т-90. Помимо этого, нынешний парад стал самым малочисленным по числу участников с 2008 года - в нем участвовало лишь около восьми тысяч военных, передает "Агентство".

В параде также приняли участие несколько ракетных комплексов, различная военная техника, несколько тысяч военнослужащих Вооруженных сил России. В параде приняли участие семь руководителей соседних с Россией стран - самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, а также президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении. Владимир Путин также выступил на параде с короткой речью.

Авиационная часть парада была отменена. Безопасность на параде обеспечивали снайперы на крышах строений в Кремле и возле него.

Парады 9 мая в России изначально планировались в 28 городах, однако в 24 из них их отменили.

Галерея: Парад 9 мая 2023 года в Москве

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх