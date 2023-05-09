Фото, видео ⟩ Военный парад в Москве: 47 минут, всего три танка и снайперы на крышах

Во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад - в этом году он был достаточно скромным.
Парад длился 47 минут, в нем участвовало всего 50 единиц боевой техники, в том числе только три танка Т-34-85 - по данным издания "Медуза", это машины, выпущенные в Чехословакии в 1950-х годах.
No other tanks except for T-34 were present on the Red Square in Moscow. Russian soon will need T-34s too pic.twitter.com/LJMvFSdOz5— Giorgi Revishvili (@revishvilig) May 9, 2023
По красной площади на шабаше пабедобесия прокатился только один музейный танк Т-34, все остальные оленевод проепал в так называемой сво pic.twitter.com/9ZGXNkS9bC— Joker 🇺🇦 (@_joker_111) May 9, 2023
Т-34-85 - модификация советского танка Т-34 с 85-миллиметровой пушкой, которую в 1940-1950-х годах производили в СССР, Чехословакии и Польше. В 1980-х Т-34-85 приняли на вооружение армии Лаоса. Несколько лет назад страна вернула России 30 исправных Т-34, которые планировалось использовать для парадов и съемок исторических фильмов.
Как отмечает "Агентство", в нынешнем параде участвовало гораздо меньше техники, чем в прошлый раз. В 2022 году по Красной площади проехали 20 танков: 10 Т-72, три танка "Армата" и семь Т-90. Помимо этого, нынешний парад стал самым малочисленным по числу участников с 2008 года - в нем участвовало лишь около восьми тысяч военных, передает "Агентство".
В параде также приняли участие несколько ракетных комплексов, различная военная техника, несколько тысяч военнослужащих Вооруженных сил России. В параде приняли участие семь руководителей соседних с Россией стран - самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, а также президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении. Владимир Путин также выступил на параде с короткой речью.
Авиационная часть парада была отменена. Безопасность на параде обеспечивали снайперы на крышах строений в Кремле и возле него.
Парады 9 мая в России изначально планировались в 28 городах, однако в 24 из них их отменили.
Галерея: Парад 9 мая 2023 года в Москве
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