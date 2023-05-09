В Курземе пьяная пара утопила в ванной собаку. Суд назначил им условный срок

В приговоре сказано, что обвиняемая женщина, будучи пьяной, подговорила обвиняемого мужчину утопить собаку, которая находилась под ее опекой.

Мужчина, также в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор дома, поместил животное в пакет и положил в наполненную водой ванну, где держал под водой до наступления смерти.

Обоих обвиняемых суд приговорил к условному заключению сроком на 5 месяцев, а также лишил их права иметь собак в течение года. Наказание не станет реальным, если подсудимые в течение испытательного срока - 6 месяцев - не совершат новое преступление, не нарушат общественный порядок и будут выполнять обязательства перед законом и Государственной службой пробации.