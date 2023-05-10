Фото ⟩ В Германии автобус столкнулся с грузовиком; пострадали 52 человека

Большинство пострадавших были пассажирами польского автобуса, следовавшего в сторону Берлина.

Представитель властей Германии заявил, что один из пострадавших получил опасные для жизни травмы.

Польская полиция сообщила, что все пострадавшие были гражданами Польши - это были сотрудники немецкой компании.

Польский консул указал, что все пострадавшие были взрослыми.

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В полиции сообщили, что грузовик, который предназначен для перевозки опасных грузов, столкнулся с другим грузовиком, остановившимся перед ним на трассе. Водитель попытался избежать столкновения, но его автомобиль столкнулся с бортом автобуса. После этого столкновения автобус врезался в дорожное ограждение.

В полиции заявили, что в момент столкновения перевозчик опасных грузов был пуст.

Представитель властей сообщил, что на месте происшествия работали 95 спасателей. Три спасательных вертолета доставили пострадавших в больницы. Людей, которые не пострадали, забрали другие автобусы.