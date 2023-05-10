Кучинскис: через несколько лет празднование 9 мая будет полностью искоренено

"Еще несколько лет, и мы сможем полностью искоренить красный цвет 9 мая", - сказал министр, отметив, что изменения в сознании людей происходят медленно.

По словам Кучинскиса, 9 мая в Латвии прошло относительно спокойно. Больше всего людей к памятным местам пришло в Саласпилсе и Даугавпилсе, а ночью полиция задержала нескольких человек, организовавших салют.

Как сообщалось, в связи с празднованием годовщины победы бывшего СССР во Второй мировой войне 9 мая в Латвии начато 38 административных и четыре уголовных процесса, а также задержаны 26 человек, в том числе организовавшие фейерверк.

Больше всего нарушений зафиксировано в Рижском регионе - 22, задержан 21 человек. В Латгале начато восемь административных процессов, задержаны четыре человека. В Видземе начато четыре административных процесса, в Земгале и Курземе - по два.

Также получены сообщения о других нарушениях, которые полиция еще проверяет.

Во вторник вечером были задержаны несколько человек, которые будут привлечены к ответственности за нарушение запрета на использование пиротехнических изделий.

Больше всего нарушений 9 мая было связано с возложением цветов, в том числе с запрещенной символикой, в местах, где ранее находились советские памятники, а также случаи использования в общественных местах символов военной агрессии, таких как георгиевские ленточки. Также начаты административные процессы за неповиновение требованиям сотрудников полиции, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и др.

Во вторник полиция начала четыре уголовных процесса - два в Риге и два в Даугавпилсе. В рамках одного из процессов два человека были задержаны за оправдание войны, которую ведет Россия.

Как сообщалось, Сейм принял закон, который запрещает 9 мая проводить в общественных местах мероприятия, которые не защищают интересы государственной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не проявляют солидарности с украинским народом. Также 9 мая запрещено устраивать салюты.