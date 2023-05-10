Видео ⟩ "Дальше бить фашистов": полиция завела дело о скандальном интервью

Государственная полиция начала уголовный процесс против двух жителей Даугавпилса, которые отмечали 9 мая и высказались об украинцах в телевизионном интервью, сообщает агентство LETA.
Так, в опубликованном 9 мая на телеканале TV3 интервью из даугавпилсского парка Дубровина двое русскоговорящих мужчин рассказали о том, почему им важно приходить на памятное место.
На вопрос, как конфликт в Украине изменил ситуацию в городе, мужчины ответили, что надо "дальше бить фашистов", которые размножились в большом количестве с внуками. Кроме того, особо болезненна поддержка со стороны Европы.
Один из мужчин указал, что на тот момент глава СССР Никита Хрущев "их не уничтожил, пожалел бандеровцев всяких".
Чуть позже полиция сообщила, что эти мужчины были задержаны.
Daugavpilī 9. maija svinētāju lokā arī atklāti kara atbalstītāji, novēroja TV3 Ziņas.— TV3 Ziņas (@TV3zinas) May 9, 2023
Lasi vairāk: https://t.co/3CRz16I1fo pic.twitter.com/kBVw4HOzcp
Также в Twitter появилась информация о том, что к месту возложения цветов в Даугавпилсе пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидной коляске в ветровке с надписью RUSSIA и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.
🇱🇻 #Daugavpils #Latvija - izmanto invalīdu, lai pārkāpt likumu. https://t.co/BE8kECO9rk— BreakingLV (@breakinglv) May 9, 2023
Напомним, что люди, отмечавшие в Даугавпилсе 9 мая окончание Второй мировой войны, возлагали цветы в разрешенных местах, где находятся захоронения павших, тем не менее полиция констатировала несколько нарушений. В парке дежурили сотрудники Государственной и муниципальной полиции.
Как уже сообщалось, в связи с празднованием годовщины победы бывшего СССР во Второй мировой войне 9 мая в Латвии начато 38 административных и четыре уголовных процесса, а также задержаны 26 человек, в том числе организовавшие фейерверк, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Больше всего нарушений зафиксировано в Рижском регионе - 22, задержан 21 человек. В Латгале начато восемь административных процессов, задержаны четыре человека. В Видземе начато четыре административных процесса, в Земгале и Курземе - по два.
Также получены сообщения о других нарушениях, которые полиция еще проверяет.
Во вторник вечером, 9 мая, были задержаны несколько человек, которые будут привлечены к ответственности за нарушение запрета на использование пиротехнических изделий.
Больше всего нарушений 9 мая было связано с возложением цветов, в том числе с запрещенной символикой, в местах, где ранее находились советские памятники, а также констатированы случаи использования в общественных местах символов военной агрессии, таких как георгиевские ленточки. Кроме того, начаты административные процессы за неповиновение требованиям сотрудников полиции, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и др.
Во вторник полиция начала четыре уголовных процесса - два в Риге и два в Даугавпилсе. В рамках одного из процессов два человека были задержаны за оправдание войны, которую ведет Россия.
Как сообщалось, Сейм принял закон, который запрещает 9 мая проводить в общественных местах мероприятия, которые не защищают интересы государственной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не проявляют солидарности с украинским народом. Также 9 мая запрещено устраивать салюты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!