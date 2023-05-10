Стиль Эгила и Андры Левитсов на коронации короля Карла III

В Twitter можно увидеть, как президент и первая леди нарядились в честь этого исторического момента. Андра Левите была одета в нежно-изумрудное платье и жакет с дамской шляпкой в тон. Даже клатч первой леди был точно такого же цвета. Дополнила образ Андры Левите неброская обувь - лодочки бежевого цвета.