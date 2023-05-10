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Стиль Эгила и Андры Левитсов на коронации короля Карла III

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts prezidenta kanceleja, AFP/Scanpix

На коронацию британского короля Карла III были также приглашены президент Латвии и его супруга, которые откликнулись на приглашение и лично присутствовали на торжественной церемонии.

В Twitter можно увидеть, как президент и первая леди нарядились в честь этого исторического момента. Андра Левите была одета в нежно-изумрудное платье и жакет с дамской шляпкой в тон. Даже клатч первой леди был точно такого же цвета. Дополнила образ Андры Левите неброская обувь - лодочки бежевого цвета.

Президент был одет в серый костюм со светло-желтым галстуком.

Фото: Valsts prezidenta kanceleja

Уже сообщалось, что на коронации короля Великобритании Карла III присутствовало множество высокопоставленных лиц. Среди них были представители европейских королевских домов, важные военные и политические деятели.

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