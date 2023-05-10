Нет свидетельств, что избиение подростка связано с этнической принадлежностью

Посты опубликованы 8 мая. В них утверждается, будто событие произошло в 12 часов дня. К записям добавлены фотографии или видео избиения, на которых видны подростки. Кадры совпадают с теми, что были сняты в лесу в Иманте. Автор одного из постов пишет:

Однако это неправда. Конфликт состоялся не в Золитуде, а в Иманте. Он не произошел 8 мая в полдень. Полиция на него получила вызов 5 мая в 19:32. Обстоятельства произошедшего также искажены. Неправда, что один мальчик возвращался домой на самокате. Хотя версии о самом начале конфликта немного отличаются, как Госполиция, так и отец мальчика объясняют, что конфликт возник между двумя группами подростков. Одна группа начала погоню за другой. Начальник Госполиции Рукс утверждает, что конфликт начался, когда возле спортивного центра в Иманте ребенок из одной компании кинул камень в кого-то из другой компании. Несколько подростков, убегая от нападавших, спрятались в квартирах жителей Иманты. Один из подростков не успел спрятаться, его отвели в лес, где избили - прижимали к земле, пинали и душили.