Нет свидетельств, что избиение подростка связано с этнической принадлежностью

После избиения подростка в рижском микрорайоне Иманта распространяются версии, будто это был этнический конфликт. Однако как полиция, так и свидетель событий отмечают, что это неправда. Также и на видео, на котором запечатлено избиение мальчика, нападавшие разговаривают на двух языках. Несмотря на это, люди распространяют неверное утверждение и дополняют его еще более яркими сообщениями, например, о том, что мальчика чуть не убили только из-за его национальности и что в Иманте большая группа латышской молодежи избила русскоязычных. Искаженная информация попала и в российские пропагандистские СМИ.
Вне контекста - между собой сравниваются несравнимые вещи, высказывания противоречат собственным словам или действиям ранее или не хватает важной дополнительной информации.
На мысль об этническом конфликте наводят несколько пользователей Facebook. Подобными постами поделились более тысячи человек.
Автор одного из постов пишет:
"ЭТО ТАК У НАС ЛАТЫШСКИЕ ДЕТИ НАХОДЯТ УПРАВУ НА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ??? Взрослые, посмотрите, до чего доводит национальная пропаганда!".
В другой записи сказано:
"Ведь мальчика чуть не убили только за то, что он русский!".
Автор еще одного поста утверждает, будто видео было на латышском языке. Однако на полной записи видео слышна речь нападавших как на латышском, так и на русском языке. То, что конфликты не вызваны этническими различиями, Re:Check подтвердила представитель Госполиции Симона Гравите. Это в интервью LTV также подчеркнул глава Госполиции Арманд Рукс: "Заявления с одной или другой стороны, что это [конфликты] между этническими группами - русские против латышей или латыши против русских - такая информация не подтверждена и совершенно не соответствует действительности, чтобы оценивать этих молодых людей по их этническому происхождению".
Также жительница Иманты, у которой во время инцидента скрылись несколько сбежавших подростков, в соцсети Twitter пишет, что нападавшие были "смешенной бандой" и это не было этническим конфликтом.
В постах также перевирают ход событий и вводят в заблуждение относительно конфликта.
Посты опубликованы 8 мая. В них утверждается, будто событие произошло в 12 часов дня. К записям добавлены фотографии или видео избиения, на которых видны подростки. Кадры совпадают с теми, что были сняты в лесу в Иманте. Автор одного из постов пишет:
"В Золитуде в 12 часов дня русскоязычный мальчик на самокате возвращался домой. 12 латышских "героев" напали на него, избили до тяжелого состояния, раздели и бросили в лесу".
Однако это неправда. Конфликт состоялся не в Золитуде, а в Иманте. Он не произошел 8 мая в полдень. Полиция на него получила вызов 5 мая в 19:32. Обстоятельства произошедшего также искажены. Неправда, что один мальчик возвращался домой на самокате. Хотя версии о самом начале конфликта немного отличаются, как Госполиция, так и отец мальчика объясняют, что конфликт возник между двумя группами подростков. Одна группа начала погоню за другой. Начальник Госполиции Рукс утверждает, что конфликт начался, когда возле спортивного центра в Иманте ребенок из одной компании кинул камень в кого-то из другой компании. Несколько подростков, убегая от нападавших, спрятались в квартирах жителей Иманты. Один из подростков не успел спрятаться, его отвели в лес, где избили - прижимали к земле, пинали и душили.
Re:Check вечером 9 мая связался с родителями пострадавшего мальчика и спросил, напали ли на ребенка по этническим причинам и были ли среди нападавших только латыши. Однако на момент публикации статьи Re:Check ответ еще не получил. Родители мальчика о случившемся сообщали в соцсетях. Также отец в деталях пересказал события того дня порталу TVNET. По словам отца, за день до нападения мальчик из компании сына пригрозил одному из той группы, которая позже совершила нападение. Ни в этом интервью, ни в других источниках версия об этническом конфликте до вечера 9 мая озвучена не была. Эта версия не обсуждалась в группе жителей Иманты в Facebook, где по поводу случившегося шло широкое обсуждение.
Наконец, в одном из видеофрагментов, опубликованных в социальных сетях, слышно, что нападавшие и наблюдатели говорят как на латышском, так и на русском языке. Так что нет оснований говорить, что нападение произошло из-за национальности мальчика.
Стоит отметить, что в нескольких постах заявление о 12 латвийских нападавших дополнялось еще более сильными утверждениями. Кто-то заявил: "Так наши латышские дети призывают к порядку русскоязычных детей? Взрослые, посмотрите, к чему приводит национальная пропаганда!". Другой написал, что "мальчика чуть не убили только потому, что он русский".
В свою очередь, в Telegram-группе "Антифашисты Прибалтики" говорится: "Также сообщалось, что группа из 50 латвийских молодых людей ходила по Иманте и избивала русских".
Скорее всего, речь идет о сборе молодых людей через пару дней после избиения мальчика. В полиции сообщили, что установили двух человек, инициировавших сбор людей и планировавших стычки. Однако полиция забила тревогу, среагировала оперативно и драк не было. Следует отметить, что автор этого поста - возможно, человек, переехавший из Латвии в дружественную России Беларусь после вторжения РФ в Украину и рассказывающий о тяжелых условиях жизни в Латвии.
Аналогичные посты о нападении 12 латышей на русскоязычного мальчика были опубликованы и в социальной сети "ВКонтакте". Российское пропагандистское СМИ "Царьград" также пересказало это событие таким же вводящим в заблуждение образом, добавив, что видео вскоре было удалено из Facebook. Статья называется "Русский мальчик избит толпой в Латвии". Также не указано, что избивали 12-14-летние подростки, создавая впечатление, будто взрослые люди избили маленького ребенка.
В связи с избиением мальчика полиция начала уголовный процесс. Изначально звучали упреки относительно медленной реакции полиции на конфликт, по этому поводу начата внутренняя проверка.
Вывод: Нет подтверждений заявлениям, что конфликт в рижском микрорайоне Иманта вызван этническими различиями. Это подтверждает как полиция, так и свидетель.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!