Разборки в Иманте: Рукс подчеркнул, что конфликт был не между этническими группами

Уже сейчас в социальных сетях наблюдается распространение слухов вокруг конфликта, произошедшего в Иманте, а именно, что конфликт произошел между этническими группами. Однако причиной конфликта было что-то другое, а не этнические разногласия, в телепередаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums подчеркивает начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
"Исходная информация, показания и все остальное подтверждают полностью противоположное. Но, конечно, есть люди, которые пытаются так раскачивать общество", - сказал Рукс.
Начальник полиции также отметил, что невозможно сравнить этот инцидент с правонарушениями, происходившими в 1990-е годы. "Мы не можем сравнивать убийства, вооруженные грабежи, взрывы бомб, которые были криминальными проявлениями в девяностые, с этими событиями. Это не то же самое".
По словам Рукса, все произошло "из-за брошенного камня". Какая-то девочка бросила камень в человека из другой компании, в свою очередь, там виновным ошибочно посчитали другого парня, после чего и началась погоня и расправа.
"Этот конфликт начался из-за брошенного камня, который девочка из одной компании бросила в другую компанию. В другой компании посчитали, что это сделал мальчик. Конфликт возник на ровном месте. Слово за слово, так все и началось", - пояснил Рукс.
Уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал 26 мая заседание Совета по борьбе с преступностью в связи со случаями насилия, вызвавшими тревогу в обществе. Об этом он сообщил сегодня после заседания коалиции.
Кариньш напомнил, что тревогу в обществе вызвали два не связанных между собой случая насилия в Екабпилсе и Иманте.
Ожидается, что на заседании совета представители ответственных министерств и ведомств представят предложения о том, что следует изменить, чтобы уменьшить причины и предотвратить повторение подобных явлений, сказал глава правительства.
Как сообщалось, Госполиция возбудила уголовное дело в связи с инициативой подростков собраться в микрорайоне Иманта, чтобы отреагировать на избиение сверстника, имевшее место 5 мая.
16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.
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