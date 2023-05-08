Разборки в Иманте: Рукс подчеркнул, что конфликт был не между этническими группами

"Исходная информация, показания и все остальное подтверждают полностью противоположное. Но, конечно, есть люди, которые пытаются так раскачивать общество", - сказал Рукс.

Начальник полиции также отметил, что невозможно сравнить этот инцидент с правонарушениями, происходившими в 1990-е годы. "Мы не можем сравнивать убийства, вооруженные грабежи, взрывы бомб, которые были криминальными проявлениями в девяностые, с этими событиями. Это не то же самое".

По словам Рукса, все произошло "из-за брошенного камня". Какая-то девочка бросила камень в человека из другой компании, в свою очередь, там виновным ошибочно посчитали другого парня, после чего и началась погоня и расправа.

"Этот конфликт начался из-за брошенного камня, который девочка из одной компании бросила в другую компанию. В другой компании посчитали, что это сделал мальчик. Конфликт возник на ровном месте. Слово за слово, так все и началось", - пояснил Рукс.