Первым официально выдвинутым кандидатом в президенты стал Пиленс

По словам Кариньша, компромисс между партиями по этому вопросу еще "не созрел", и в таких условиях нельзя исключать, что у "Нового Единства" не появится свой кандидат или же может быть поддержан кандидат партии "Прогрессивные", которого она еще не объявила.

"Могут быть разные сюрпризы. На данный момент я не могу ничего исключать", - сказал Кариньш.

Премьер отметил, что до окончания выдвижения кандидатов осталось меньше недели, но в политике это большой срок, и могут произойти разные повороты.

Партия "Прогрессивные" планирует объявить своего кандидата в четверг, 11 мая, а Союз зеленых и крестьян еще не принял решения о выдвижении кандидата.