Кариньш: "Новое Единство" может выдвинуть своего кандидата в президенты

В условиях, когда партии правящей коалиции не смогли договориться о едином кандидате в президенты, нельзя исключать, что "Новое Единство" тоже предложит своего кандидата на пост президента Латвии, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.
В настоящее время две из трех коалиционных партий приняли решение о выдвижении кандидатов на пост президента. "Объединенный список" выдвинул предпринимателя Улдиса Пиленса, а Национальное объединение - действующего президента Эгила Левитса.
Кариньш признал, что партии не нашли компромисс в этом вопросе.
В таких условиях нельзя исключать, что у "Нового Единства" также будет свой кандидат. Возможно, что поддержку получит кандидат от "Прогрессивных", которые еще не объявили публично о своей кандидатуре.
"Сюрпризы могут быть разные. В данный момент я ничего не исключаю", - сказал Кариньш.
Представитель "Нового Единства" отметил, что для выдвижения кандидатов осталось меньше недели, но это большой срок в политике и могут случиться неожиданности.
9 мая началось выдвижение кандидатов на должность президента. Срок окончания регистрации - 13 мая.
За день до выдвижения кандидатов представители коалиционных партий признали, что в коалиции до сих пор существуют разногласия по этому вопросу. Правящие партии не смогли совместно согласовать какого-либо общего кандидата.
Ранее RUS TVNET писал, что предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии.
Позже действующий президент Латвии Эгил Левитс также заявил, что будет претендовать на второй срок в должности. Об этом в среду, 19 апреля, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем рассказал журналистам сам Левитс.
Выборы президента в Сейм пройдут в последний день мая.
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