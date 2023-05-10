Кариньш: "Новое Единство" может выдвинуть своего кандидата в президенты

В настоящее время две из трех коалиционных партий приняли решение о выдвижении кандидатов на пост президента. "Объединенный список" выдвинул предпринимателя Улдиса Пиленса, а Национальное объединение - действующего президента Эгила Левитса.

Кариньш признал, что партии не нашли компромисс в этом вопросе.

В таких условиях нельзя исключать, что у "Нового Единства" также будет свой кандидат. Возможно, что поддержку получит кандидат от "Прогрессивных", которые еще не объявили публично о своей кандидатуре.

"Сюрпризы могут быть разные. В данный момент я ничего не исключаю", - сказал Кариньш.

Представитель "Нового Единства" отметил, что для выдвижения кандидатов осталось меньше недели, но это большой срок в политике и могут случиться неожиданности.

9 мая началось выдвижение кандидатов на должность президента. Срок окончания регистрации - 13 мая.

За день до выдвижения кандидатов представители коалиционных партий признали, что в коалиции до сих пор существуют разногласия по этому вопросу. Правящие партии не смогли совместно согласовать какого-либо общего кандидата.

Ранее RUS TVNET писал, что предприниматель и основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии.

Позже действующий президент Латвии Эгил Левитс также заявил, что будет претендовать на второй срок в должности. Об этом в среду, 19 апреля, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем рассказал журналистам сам Левитс.

Выборы президента в Сейм пройдут в последний день мая.