Персей против Медузы. ФБР уничтожило российское шпионское ПО, которое похищало данные почти 20 лет

Похитив эти документы, "Турла" выводила их через сеть инфицированных "Змеей" компьютеров, находящихся в США и других странах мира".

Упомянутые выше названия в прошлом не раз встречались в западных публикациях о кибершпионаже. Например, агентство Reuters в марте 2014 года опубликовало статью "Предполагаемый русский шпионский софт "Турла" нацелен на Европу и США".

"Турла" характеризуется в ней как "одна из самых сложных программ для кибершпионажа, обнаруженных на данный момент". Агентство отмечало, что спецслужбы к тому моменту следили за ней уже несколько лет.

За несколько дней до этой публикации германский разработчик антивирусов G Data выпустил материал о компьютерном вирусе под названием "Уроборос". Одновременно с этим британская оборонная компания BAE Systems обнародовала результаты своих собственных исследований того же вредоносного ПО, назвав его "Змеей".

В американских публикациях по поводу этого кибероружия ФСБ попадаются хвалебные отзывы о профессиональном уровне его создателей и отмечается, что после появлении в сети сообщений о "Турле" ее создатели расторопно изменяли или усовершенствовали свое ПО, а иногда залегали на дно.