Путин снял запрет на полеты в Грузию и отменил визы

"Медуза" цитирует представителя Минтранса РФ, который заявил, что перевозчики уже ведут подготовку к возобновлению полетов и намерены еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

Напомним, что визовый режим между Грузией и Россией был введен еще в 2000 году по решению российского правительства.

А в 2019 года Путиным был подписан указ о запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией.

После войны 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Тогда по итогам пятидневной российско-грузинской войны Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила там свои войска.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на решение российских властей отменить визовый режим и возобновить авиасообщение.

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию в Украине и оккупирует нашу территорию", - написала она в Twitter.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023

Другие представители власти в Грузии, в том числе правящая партия "Грузинская мечта", ситуацию пока не комментировали, пишет Русская служба BBC.