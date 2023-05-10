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Путин снял запрет на полеты в Грузию и отменил визы

Грузия назвала это провокацией
rus.tvnet.lv
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Один из лайнеров в парке "Аэрофлота"
Один из лайнеров в парке "Аэрофлота" Фото: Nicolas Economou/NorPhono/picture alliance

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что отменяет визовый режим для граждан Грузии - за исключением тех, кто едет в страну работать. Вторым указом он отменил запрет на полеты авиакомпаний в Грузию.

"Медуза" цитирует представителя Минтранса РФ, который заявил, что перевозчики уже ведут подготовку к возобновлению полетов и намерены еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

Напомним, что визовый режим между Грузией и Россией был введен еще в 2000 году по решению российского правительства. 

А в 2019 года Путиным был подписан указ о запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией.

После войны 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Тогда по итогам пятидневной российско-грузинской войны Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила там свои войска.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на решение российских властей отменить визовый режим и возобновить авиасообщение.

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию в Украине и оккупирует нашу территорию", - написала она в Twitter.

Другие представители власти в Грузии, в том числе правящая партия "Грузинская мечта", ситуацию пока не комментировали, пишет Русская служба BBC.

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