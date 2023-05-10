Путин снял запрет на полеты в Грузию и отменил визы

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что отменяет визовый режим для граждан Грузии - за исключением тех, кто едет в страну работать. Вторым указом он отменил запрет на полеты авиакомпаний в Грузию.
"Медуза" цитирует представителя Минтранса РФ, который заявил, что перевозчики уже ведут подготовку к возобновлению полетов и намерены еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.
Напомним, что визовый режим между Грузией и Россией был введен еще в 2000 году по решению российского правительства.
А в 2019 года Путиным был подписан указ о запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией.
После войны 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Тогда по итогам пятидневной российско-грузинской войны Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила там свои войска.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на решение российских властей отменить визовый режим и возобновить авиасообщение.
"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию в Украине и оккупирует нашу территорию", - написала она в Twitter.
Another Russian provocation!— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023
Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory!
Другие представители власти в Грузии, в том числе правящая партия "Грузинская мечта", ситуацию пока не комментировали, пишет Русская служба BBC.
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