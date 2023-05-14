"Самые закомплексованные на планете Земля": о чем стесняются говорить в Латвии?

Раньше в Латвии стеснялись отвечать на вопросы социологов касательно секса и доходов, после 24 февраля 2023 года круг "неудобных тем" расширился, особенно среди русскоязычных респондентов, в эфире "Кто вам платит?" отметил социолог, глава Центра исследований SKDS Арнис Кактиньш.
Работает ли сейчас социология? Боятся люди сейчас говорить то, что они думают?
"Мы имеем основания полагать, что по некоторым темам после 24 февраля [начала полномасштабной войны России в Украине в 2022 году] люди в Латвии начали стесняться во многих случаях говорить правду", - признал профессионал в области социологии Арнис Кактиньш.
По его словам, ранее были всего две темы, которые жители Латвии обсуждали неохотно. Одна из них - секс, половые отношения.
"Тут в Латвии, по некоторым международным сравнительным исследованиям, мы чуть ли не самые закомплексованные на планете Земля", - заметил Кактиньш.
В качестве другой темы он обозначил доход: "Людям не нравилось говорить правду, сколько они на самом деле зарабатывают".
В остальном - полная раскрепощенность, в том числе на тему политики и истории.
"Люди не стеснялись. Те, кто поддерживал Путина, "топили за Россию", они правда говорили, что да, они на самом деле являются патриотами России", - вспоминает глава SKDS.
После 24 февраля 2022 года ситуация поменялась, особенно среди русскоязычных. Эта группа респондентов все чаще отказывается участвовать в каких-либо опросах вообще. А те, кто все же участвует, все чаще отвечают "не знаю, нет мнения".
Среди латышей этот показатель достигает около 10-11%, а среди русскоязычных он в два два раза больше - порядка 22%.
"И ты видишь, что, скорее всего, это не совпадение. Просто люди как бы не хотят отвечать на определенные вопросы. Они связаны с отношением к Путину, к России, а также тематика истории, что у нас, похоже, тут в некоторых аспектах уже криминал, да. Конечно, меня это все не радует", - признал Арнис Кактиньш.
Можно ли, исходя из этого, делать какие-то выводы? Как понять, какой процент людей недоговаривает?
"На данный момент мы уже находимся в поле допущений. Да, конечно, мы можем смотреть на эту разницу "трудно сказать", "не хочу отвечать" между латышами и русскоязычной публикой - и мы можем допустить, что эта разница - скорее всего, они симпатизируют больше России, Путину.
Потому что, если им не нравится Путин, ну зачем они стесняются? В чем проблема?
Но это тоже всего лишь предположение. На самом деле мы таких точных данных уже не имеем", - заключил эксперт.
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