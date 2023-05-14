"Самые закомплексованные на планете Земля": о чем стесняются говорить в Латвии?

Среди латышей этот показатель достигает около 10-11%, а среди русскоязычных он в два два раза больше - порядка 22%.

"И ты видишь, что, скорее всего, это не совпадение. Просто люди как бы не хотят отвечать на определенные вопросы. Они связаны с отношением к Путину, к России, а также тематика истории, что у нас, похоже, тут в некоторых аспектах уже криминал, да. Конечно, меня это все не радует", - признал Арнис Кактиньш.

Можно ли, исходя из этого, делать какие-то выводы? Как понять, какой процент людей недоговаривает?

"На данный момент мы уже находимся в поле допущений. Да, конечно, мы можем смотреть на эту разницу "трудно сказать", "не хочу отвечать" между латышами и русскоязычной публикой - и мы можем допустить, что эта разница - скорее всего, они симпатизируют больше России, Путину.

Потому что, если им не нравится Путин, ну зачем они стесняются? В чем проблема?

Но это тоже всего лишь предположение. На самом деле мы таких точных данных уже не имеем", - заключил эксперт.