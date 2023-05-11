В Валке собрано нужное количество подписей для отстранения мэра Крауклиса

Как удалось выяснить агентству LETA, инициатором заявления является депутат Виестур Зариньш ("Новое Единство"/Латвийская Зеленая партия), документ подписали еще семь депутатов самоуправления. Всего в Валкской краевой думе 15 депутатов - восемь избраны по объединенному списку Видземской партии и "Для развития Латвии", пять - по объединенному списку "Нового Единства"/Латвийской Зеленой партии и два - от Национального объединения.

1 июля 2021 года Крауклис в пятый раз был избран председателем Валкской краевой думы восемью голосами. Зариньш также баллотировался на пост мэра.

Свержение Крауклиса стало возможным благодаря тому, что Гита Авоте и Янис Анже, избранные от списка Видземской партии и "Для развития Латвии", вышли из правящей коалиции.

9 мая восемь представителей оппозиции предложили включить вопрос об освобождении Крауклиса от должности в повестку дня внеочередного заседания думы, в котором участвовали 14 депутатов, но в результате обсуждений решение было перенесено на следующее внеочередное заседание, дата которого пока не объявлена.

Зариньш критикует Крауклиса бездействием и регулярные конфликты в городской думе. Он считает, что Крауклис не в состоянии организовать работу муниципалитета.