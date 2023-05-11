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В Вецмилгрависе снова горел социальный дом; пострадали два человека

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Риге, в Вецмилгрависе, вновь вспыхнул пожар в социальном жилом доме. Горели предметы домашнего обихода, пострадали два человека.

Вчера около 16:30 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Зандарту, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного социального дома загорелись вещи на площади 15 квадратных метров.

Пожарные спасли с пятого этажа 18 человек, двое из которых получили травмы и были доставлены в больницу.

Уже сообщалось, что в начале января этого года в социальном доме на улице Зандарту произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Социальный жилой дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.

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