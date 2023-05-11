В Вецмилгрависе снова горел социальный дом; пострадали два человека

Вчера около 16:30 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Зандарту, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного социального дома загорелись вещи на площади 15 квадратных метров.

Пожарные спасли с пятого этажа 18 человек, двое из которых получили травмы и были доставлены в больницу.

Уже сообщалось, что в начале января этого года в социальном доме на улице Зандарту произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Социальный жилой дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.