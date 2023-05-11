Фото ⟩ Что за красота! В Риге прошло открытие нового магазина косметики

В ходе мероприятия гостям был представлен разнообразный ассортимент магазина по уходу за кожей и волосами, косметических средств и товаров для здоровья.

Помимо изобилия косметики, гостей радовали танцевальным выступлением от SPACE Studio, а также развлекали радиоведущая Майя Розите-Криштопане и диджей Makree.

Фото: Открытие магазина