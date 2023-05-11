Фото ⟩ Что за красота! В Риге прошло открытие нового магазина косметики

В среду, 10 мая, в Риге открылся новый просторный магазин косметики, собравший множество любителей и любительниц красоты. Смотрите фото!
В ходе мероприятия гостям был представлен разнообразный ассортимент магазина по уходу за кожей и волосами, косметических средств и товаров для здоровья.
Помимо изобилия косметики, гостей радовали танцевальным выступлением от SPACE Studio, а также развлекали радиоведущая Майя Розите-Криштопане и диджей Makree.
Фото: Открытие магазина
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!