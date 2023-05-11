LIZDA требует разъяснений по расчетам для выполнения требований забастовки

Как сообщалось, профсоюз ждал необходимых расчетов от Министерства образования до 10 мая, так как были опасения, что средства, выделенные в январе на балансировку нагрузки учителей, были переведены на выполнение графика повышения заработной платы. Кроме того, представленные ранее расчеты о повышении зарплаты педагогов показывают, что оно не предусмотрено в шести самоуправлениях: в Аугшдаугаве, Кулдиге, Ливаны, Резекне, Резекненском крае и Прейли.

Ванага сообщила, что необходимые расчеты получены, однако у профсоюза возникли вопросы, каким образом они были получены. Профсоюз не уверен, хватит ли, например, дополнительно выделенных в месяц 311 евро, что балансировать нагрузку педагогов образования по интересам.

Глава LIZDA заявила, что сам профсоюз не может проверить правильность расчетов, так как ему закрыт доступ к данным, внесенным в Государственную информационную систему образования. LIZDA также обратился к самоуправлениям, чтобы выяснить, хватит ли выделенного финансирования.

Планируется, что 15 мая в 14:30 LIZDA встретится с представителями Латвийского союза самоуправлений, чтобы разобраться, выполнены ли требования забастовки педагогов.