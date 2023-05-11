Фото ⟩ Госполиция открыла детали трагической аварии в Рушонской волости

Государственная полиция сообщает, что 10 мая, в 21:43, в Рушонской волости Прейльского края, один автоводитель не справился с управлением транспортным средством, в результате которого съехал с проезжей части и въехал в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия умер мужчина 1984 года развития, и два лица доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Вчера в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, 24 человека получили ранения, один человек погиб. Составлено 368 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 158 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и четыре уголовных дела, а за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения - одно уголовное дело.