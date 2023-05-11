Валайнис: СЗК пригласит на встречу всех кандидатов в президенты Латвии

Отвечая на вопрос о решении "Нового Единства" выдвинуть на пост президента кандидатуру министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, Валайнис подчеркнул, что на нынешнем этапе все три публично заявленных кандидата - Ринкевич, выдвинутый "Объединенным списком" Улдис Пиленс и продвигаемая "Прогрессивными" Элина Пинто - имеют одинаковые шансы на поддержку большинства в Сейме.

Кандидаты будут приглашены на встречу СЗК в порядке заявления их кандидатур. Валайнис добавил, что "никого не заставляют приходить", но это будет возможность для каждого кандидата представить свое видение и попытаться убедить депутатов проголосовать за себя. При этом все претенденты должны считаться с тем, что СЗК будет оценивать каждого из них "очень критично", отметил лидер фракции Сейма.

Решение о том, за кого голосовать на президентских выборах, СЗК примет в день выборов, 31 мая.

Как сообщалось, после решения действующего президента Эгила Левитса не баллотироваться на второй срок фракция Сейма "Нового Единства" обсудила вопрос о выдвижении своего кандидата и приняла решение заявить кандидатуру Ринкевича.

До четверга единственным кандидатом на пост президента официально являлся Пиленс, выдвинутый "Объединенный списком".

Оппозиционная партия "Прогрессивные " выдвинула на пост президента эксперта по публичному управлению Элину Пинто.

Другие представленные в парламенте политические силы на данный момент не выразили готовности выдвигать кандидатов на пост президента.