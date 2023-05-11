Вике-Фрейберга: Стамбульская конвенция - это шаг вперед, его нужно сделать незамедлительно

Она отметила, что неспособность ратифицировать Стамбульскую конвенцию является позором для Латвии, и, что случай в Екабпилсе и объем насилия против женщин в Латвии являются драматическим посланием для тех, кто годами верил пропаганде, что в Латвии уже все в порядке.

Nespēja ratificēt Stambulas konvenciju ir negods Latvijai!

Jēkabpils gadījums un vardarbības apmēri pret sievietēm Latvijā ir dramatisks vēstījums tiem, kas gadiem ļāvušies propagandai, ka Latvijā jau viss ir kārtībā. Nav kārtībā. — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) May 11, 2023

По ее мнению, конвенция - это шаг вперед, который нужно сделать немедленно.

Как сообщалось, Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил присоединение Европейского союза к Конвенции о предотвращении насилия против женщин или так называемой Стамбульской конвенции. Однако присоединение ЕС к конвенции не освобождает государства-члены от обязанности ратифицировать настоящую конвенцию, как депутаты ЕП уже неоднократно сообщали об этом, побуждая оставшиеся шесть стран - Болгарию, Чехию, Венгрию, Латвию, Литву и Словакию - немедленно ратифицировать конвенцию, чтобы она могла защитить женщин в полном объеме.

В конце апреля Сейм в повестке дня не включил предложение фракции "Прогрессивных" Кабинету министров немедленно направить Стамбульскую конвенцию парламенту на ратификацию.

Вопрос о ратификации конвенции вновь стал актуальным после жестоких событий на прошлой неделе в Екабпилсском крае, где на глазах своего ребенка и матери была убита женщина. Убил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал ее, об этом регулярно сообщали в полицию, но женщина не была защищена. Позже Русиньш сбежал, его до сих пор не нашли.