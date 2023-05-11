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Вике-Фрейберга: Стамбульская конвенция - это шаг вперед, его нужно сделать незамедлительно

rus.tvnet.lv
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Вайра Вике-Фрейберга
Вайра Вике-Фрейберга Фото: publicitātes

Латвия должна срочно принять Стамбулскую конвенцию и все необходимые законы, чтобы предотвратить насилие против женщин, в Twitter призвала экс-президент страны Вайра Вике-Фрейберга.

Она отметила, что неспособность ратифицировать Стамбульскую конвенцию является позором для Латвии, и, что случай в Екабпилсе и объем насилия против женщин в Латвии являются драматическим посланием для тех, кто годами верил пропаганде, что в Латвии уже все в порядке.

По ее мнению, конвенция - это шаг вперед, который нужно сделать немедленно.

Как сообщалось, Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил присоединение Европейского союза к Конвенции о предотвращении насилия против женщин или так называемой Стамбульской конвенции. Однако присоединение ЕС к конвенции не освобождает государства-члены от обязанности ратифицировать настоящую конвенцию, как депутаты ЕП уже неоднократно сообщали об этом, побуждая оставшиеся шесть стран - Болгарию, Чехию, Венгрию, Латвию, Литву и Словакию - немедленно ратифицировать конвенцию, чтобы она могла защитить женщин в полном объеме.

В конце апреля Сейм в повестке дня не включил предложение фракции "Прогрессивных" Кабинету министров немедленно направить Стамбульскую конвенцию парламенту на ратификацию.

Вопрос о ратификации конвенции вновь стал актуальным после жестоких событий на прошлой неделе в Екабпилсском крае, где на глазах своего ребенка и матери была убита женщина. Убил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал ее, об этом регулярно сообщали в полицию, но женщина не была защищена. Позже Русиньш сбежал, его до сих пор не нашли.

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