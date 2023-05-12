Видео ⟩ Проукраинские активисты в Вильнюсе облили Виктора Шендеровича кетчупом

Перед началом выступления сатирика активисты устроили пикет, во время которого транслировали через громкоговорители фрагмент интервью Шендеровича на радио "Эхо Москвы", в котором он назвал российских военных "нашими мальчиками". Сам Шендерович подчеркивал, что в этот момент цитировал другого человека. Также активисты предлагали пришедшим на концерт людям сразу передать свои деньги Евгению Пригожину (владелец российской ЧВК "Вагнер", участвующей в военных действиях в Украине).

Петербургский активист Владимир Шипицын в майке «Азова» и с украинским флагом облил кетчупом сатирика Виктора Шендеровича в Вильнюсеhttps://t.co/SXx5Q0jDce

📷: delovsky / Telegram pic.twitter.com/Na5d7HyYtO — Медиазона (@mediazzzona) May 11, 2023

В антракте поговорить с активистами вышел сам Шендерович, но они облили его кетчупом. Издание "Медиазона" в своем Twitter сообщает, что это сделал петербургский активист Владимир Шипицын.

"Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа", "никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", - прокомментировал писатель инцидент.

Позднее он также написал в своем Facebook: "Спасибо всем, кто написал со словами беспокойства и поддержки. Я в полном порядке, и счет в нашу пользу. Две сотни благодарных вильнюсских зрителей и пять пудов любви со всего света - против одного агрессивного душевнобольного, пары провокаторов и нескольких несчастных людей, потерявших способность слышать. Других бы бед не было".

В конце апреля Шендерович попал в базу "Миротворец". Перед этим публицист Аркадий Бабченко развернул против писателя кампанию в соцсетях, обвинив его в недостаточной поддержке Украины. Сам писатель говорил, что не разделяет мнение радикально настроенных украинцев и проукраинских активистов о необходимости уничтожения России.

Виктор Шендерович последовательно выступает против российского вторжения в Украину и является членом "Антивоенного комитета России". Власти России также объявили его "иностранным агентом".