Видео ⟩ Проукраинские активисты в Вильнюсе облили Виктора Шендеровича кетчупом

Проукраинские активисты в Вильнюсе пытались сорвать выступление писателя Виктора Шендеровича, передает "Медуза" со ссылкой на Sota.
Перед началом выступления сатирика активисты устроили пикет, во время которого транслировали через громкоговорители фрагмент интервью Шендеровича на радио "Эхо Москвы", в котором он назвал российских военных "нашими мальчиками". Сам Шендерович подчеркивал, что в этот момент цитировал другого человека. Также активисты предлагали пришедшим на концерт людям сразу передать свои деньги Евгению Пригожину (владелец российской ЧВК "Вагнер", участвующей в военных действиях в Украине).
Петербургский активист Владимир Шипицын в майке «Азова» и с украинским флагом облил кетчупом сатирика Виктора Шендеровича в Вильнюсеhttps://t.co/SXx5Q0jDce— Медиазона (@mediazzzona) May 11, 2023
📷: delovsky / Telegram pic.twitter.com/Na5d7HyYtO
В антракте поговорить с активистами вышел сам Шендерович, но они облили его кетчупом. Издание "Медиазона" в своем Twitter сообщает, что это сделал петербургский активист Владимир Шипицын.
"Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа", "никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", - прокомментировал писатель инцидент.
Позднее он также написал в своем Facebook: "Спасибо всем, кто написал со словами беспокойства и поддержки. Я в полном порядке, и счет в нашу пользу. Две сотни благодарных вильнюсских зрителей и пять пудов любви со всего света - против одного агрессивного душевнобольного, пары провокаторов и нескольких несчастных людей, потерявших способность слышать. Других бы бед не было".
В конце апреля Шендерович попал в базу "Миротворец". Перед этим публицист Аркадий Бабченко развернул против писателя кампанию в соцсетях, обвинив его в недостаточной поддержке Украины. Сам писатель говорил, что не разделяет мнение радикально настроенных украинцев и проукраинских активистов о необходимости уничтожения России.
Виктор Шендерович последовательно выступает против российского вторжения в Украину и является членом "Антивоенного комитета России". Власти России также объявили его "иностранным агентом".
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