В ожидании неизбежного: где, как, когда и почему пройдет украинское наступление

Или переговоры?

Даже более неоднозначной в этом отношении можно назвать позицию западных партнеров Украины. Совместная декларируемая вслух позиция западных лидеров состоит в том, что это Владимир Зеленский должен определить тот момент, когда он начнет переговоры с Россией без любого давления со стороны партнеров. А до того момента Запад будет помогать Украине "столь долго, сколько потребуется".

На деле - уже сегодня, точнее, на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, тот же чешский президент Петр Павел предостерегал Украину и ее партнеров от постановки завышенных целей. По его словам, на определенном этапе войны освобождение украинской армией своей территории - от себя добавим, речь здесь может идти прежде всего о военных действиях в плотной застройке агломераций Донбасса - может оказаться сопряжено с настолько высоким числом жертв среди бойцов, что от максималистских целей откажется само украинское общество.

В своих расчетах Запад должен принимать во внимание и чисто практические соображения. Затягивание войны на месяцы и годы, скорее всего, более выгодно России с ее практически неограниченным человеческим ресурсом, готовым терпеть лишения во имя реализации не до конца понятных целей "специальной военной операции". Украина же зависит не только от поставок военной техники с Запада, но и от западной экономической помощи, на которой держится практически вся финансовая система страны.

На той же Мюнхенской конференции президент Франции Эммануэль Макрон воздерживался от прямой поддержки заявленных Киевом целей в ходе нынешней войны, заявив, что цель Запада на данном этапе - наращивать поддержку Украины, чтобы она могла начать контрнаступление, победить и начать процесс переговоров на своих, максимально сильных условиях.

Впрочем, пока что реальные переговоры между Украиной и Россией называют невозможными и в Киеве, и в Москве. С этим тезисом в опубликованном на этой неделе интервью El Pais согласился и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: по его мнению, такие переговоры на сегодняшний день невозможны, так как обе стороны убеждены, что могут победить на поле боя.