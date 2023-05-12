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Алика Милова: русская девушка из Нарвы в финале "Евровидения"

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Алика Милова
Алика Милова Фото: AP Photo/Martin Meissner/ Scanpix

11 мая Эстония смогла квалифицироваться в финал конкурса "Евровидение". Эстонская певица Алика Милова, уроженка Нарвы, сказала, что гордится собой, Эстонией и своей командой. Рассказываем, что известно об этой невероятно талантливой девушке!

Алика Милова родилась и большую часть жизни провела в Нарве. Со слов сестры Валерии Алика уже с 4 лет могла привлечь к себе внимание. Сначала мама отдала ее на гимнастику, потом - на балет. После дедушка заметил, что у Алики хороший голос и необычный тембр. Тогда отец принял решение отдать дочь на вокал. 

Алика Милова
Алика Милова Фото: Mardo Männimägi



Первый педагог Алики Юлия Кузьмина вспоминает, что уже с самого начала Алика очень выделялась. Любая песня в ее исполнении звучала иначе. Не так, как у всех. Сестра Валерия говорит, что Алика уже с раннего возраста великолепно ощущала себя на сцене. Казалось, что это ее место, она для этого создана.

Ее педагог по вокалу подчеркивает, что с самого начала было понятно, что Алика рождена, чтобы петь. 

Как призналась сама певица, она росла на рок-музыке, а потому в ее репертуаре можно было встретить композиции Nirvana, Джоан Джетт, Земфиры и прочее. Алика не скрывает, что огромное влияние на нее оказал отец. С ним же она еще маленькой смотрела трансляции конкурса "Евровидение" и верила, что обязательно там окажется. После Алика переехала из Нарвы в Таллинн, чтобы продолжать развивать свой талант. 

На сегодняшний день Алика Милова является участницей и победительницей многих эстонских конкурсов.

В том числе телевизионного состязания Bravo в 2018 году.

Алика Милова
Алика Милова Фото: Mardo Männimägi

Еще в 2021 году она рассказала журналистам о своей готовности сплотить русскоязычных и эстоноязычных жителей страны.

В 2023 году певица решила принять участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение" Eesti Laul с песней Bridges, и Эстония отправила в Ливерпуль именно ее.  

Алика Милова на национальном отборе в Эстонии
Алика Милова на национальном отборе в Эстонии Фото: Taavi Sepp

Песня Bridges была написана в соавторстве с Воутером Харди, автором хита Дункана Лоуренса, который победил на "Евровидении" в 2019 году. Алика написала Bridges за три часа в доме у Харди в тот момент, когда они решили сделать перерыв на студии. 

11 мая перед трансляцией второго полуфинала конкурса "Евровидение" Эстонское телевидение показало документальный фильм об Алике Миловой "Рожденная петь".

А тем временем в Нарве ее друзья, близкие, да и просто неравнодушные жители города организовали совместный просмотр второго полуфинала "Евровидения" в Vaba Lava Narva.

Вместе со своей командой певица Алика Милова улетела из Таллинна в Ливерпуль еще 1 мая. Отец Алики прибыл в Англию на второй полуфинал, 11 мая. Екатерина Милова, мать Алики, болела за дочь дома. Но на финал она обещала прилететь.

"Начиная с середины песни я плачу", - признается она. 

Алика Милова в полуфинале "Евровидения"
Алика Милова в полуфинале "Евровидения" Фото: ebu

Мало кто знает, что прямо перед "Евровидением" Алика потеряла обеих бабушек. Но она уверена, что бабушки очень гордятся своей внучкой. 

На концертах в поддержку Украины Алика Милова не раз упоминала, что развязавшаяся война - это и ее личная боль.

Украинские корни у Алики от бабушки по отцовской линии, в Украине до сих пор живут ее родственники. Сама бабушка жила в Нарве, с Аликой у них были очень теплые и доверительные отношения. Бабушка знала, что ее любимица поедет на "Евровидение", но не дожила до этого дня. Бабушки не стало в возрасте 87 лет, когда Алика собиралась к отъезду на музыкальный конкурс. К сожалению, одновременно умерла и вторая бабушка Алики, мать Екатерины Миловой. Ей было 88 лет, она жила в России, пишет Limon.ee.

13 мая в финале "Евровидения" Алика Милова выступит под 12-м номером. 

Напомним, что 67-й конкурс "Евровидение" проходит в Ливерпуле. Финал можно будет посмотреть в 22:00 по LTV. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию вечера. 

Видео: Алика Милова - Briges

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