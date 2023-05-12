Алика Милова: русская девушка из Нарвы в финале "Евровидения"

Украинские корни у Алики от бабушки по отцовской линии, в Украине до сих пор живут ее родственники. Сама бабушка жила в Нарве, с Аликой у них были очень теплые и доверительные отношения. Бабушка знала, что ее любимица поедет на "Евровидение", но не дожила до этого дня. Бабушки не стало в возрасте 87 лет, когда Алика собиралась к отъезду на музыкальный конкурс. К сожалению, одновременно умерла и вторая бабушка Алики, мать Екатерины Миловой. Ей было 88 лет, она жила в России, пишет Limon.ee.



13 мая в финале "Евровидения" Алика Милова выступит под 12-м номером.



Напомним, что 67-й конкурс "Евровидение" проходит в Ливерпуле. Финал можно будет посмотреть в 22:00 по LTV. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию вечера.



Видео: Алика Милова - Briges