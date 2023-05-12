Демография: в Латвии умирает в два раза больше людей, чем рождается

В том числе в марте в Латвии было зарегистрировано 1260 новорожденных, что на 9,9% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в феврале - 1021 новорожденный, что на 15,9% меньше, а в январе было зарегистрировано 1140 новорожденных, что на 14% меньше, чем в январе прошлого года.

Статистическое управление отмечает, что уровень рождаемости в Латвии по-прежнему ниже, чем до пандемии, и более чем в два раза ниже уровня смертности.

За первые три месяца 2023 года в Латвии зарегистрировано 7668 смертей, что на 10,9%, или на 935 человек меньше, чем за первые три месяца 2022 года, когда было зарегистрировано 8603 умерших.

Таким образом, количество умерших, зарегистрированных за первые три месяца текущего года, превысило количество родившихся на 4247 человек, а число умерших за соответствующий период прошлого года превысило число родившихся на 4664 человека.

За первые три месяца 2023 года в Латвии было зарегистрировано 1511 браков, что на 8,2%, или на 115 браков больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

CSP отмечает, что количество браков приближается к уровню, предшествовавшему пандемии, - тогда в 2019 и 2020 году в первом квартале было зарегистрировано более 1700 браков.

В этом году на 1 апреля население Латвии составляло приблизительно 1,885 млн человек.

Уже сообщалось, что в 2022 году в Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 15 535 новорожденных, что на 10,8%, или на 1885 новорожденных меньше, чем в 2021 году.