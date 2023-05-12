Поток украинских беженцев в Латвии стабилизируется

Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс заявил, что большая часть беженцев, въехавших в Латвию, упорядочили свои жизненные условия таким образом, что могут вернуться на родину, и Латвия выполнила свою миссию.

Заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел и коммуникаций Янис Бекманис сообщил, что план поддержки беженцев был подготовлен в прошлом году исходя из того, что этот год будет очень тяжелым для украинцев и, вероятно, последует вторая волна беженцев, то есть Латвии пришлось бы принять еще 40 000 беженцев. Однако этого не произошло. В настоящее время поток беженцев умеренный, ситуация постепенно начинает стабилизироваться, и первоначально предусмотренная сумма в 204 млн евро сократилась до 102 млн евро.