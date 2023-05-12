Видео ⟩ На видео попал момент, как солдат РФ сдается дрону ВСУ

На кадрах с дрона видно, как солдат уворачивается от взрывов, пока не поднимает руки.

Съемки производились подразделением 92-й механизированной бригады Украины под Бахмутом. В подразделении заявили, что российский солдат сдался.

"Он показывал жестами, что его убьют, если он попробует сдаться", - рассказывают украинские военные.

Горячая линия "Хочу жить" - официальный проект Украины, который позволяет российским военнослужащим заранее договориться о сдаче в плен на территории Украины.

Создатели горячей линии утверждают, что получают тысячи звонков в месяц.

Сдача в плен не была организована заранее по горячей линии, а произошла спонтанно, когда оператор дрона обнаружил, что солдат пытается подать сигнал о сдаче в плен.

Russian soldier surrenders to Ukrainian drone near Bakhmut



Ukrainian soldiers from 92nd Separate Mechanized Brigade managed to take POW a Russian invader near Bakhmut using a drone. He asked it not to bomb him and received instructions on surrenderinghttps://t.co/IlwbHv7OAN pic.twitter.com/3U6RdO9UZr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 10, 2023