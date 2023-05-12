На драматических кадрах, которые были сняты в Бахмуте, видно, как российский военнослужащий сдается украинскому беспилотнику. По словам украинских СМИ, когда он сдавался, в него стреляли российские солдаты.
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Видео ⟩ На видео попал момент, как солдат РФ сдается дрону ВСУ
На кадрах с дрона видно, как солдат уворачивается от взрывов, пока не поднимает руки.
Съемки производились подразделением 92-й механизированной бригады Украины под Бахмутом. В подразделении заявили, что российский солдат сдался.
"Он показывал жестами, что его убьют, если он попробует сдаться", - рассказывают украинские военные.
Горячая линия "Хочу жить" - официальный проект Украины, который позволяет российским военнослужащим заранее договориться о сдаче в плен на территории Украины.
Создатели горячей линии утверждают, что получают тысячи звонков в месяц.
Сдача в плен не была организована заранее по горячей линии, а произошла спонтанно, когда оператор дрона обнаружил, что солдат пытается подать сигнал о сдаче в плен.
Russian soldier surrenders to Ukrainian drone near Bakhmut— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 10, 2023
Ukrainian soldiers from 92nd Separate Mechanized Brigade managed to take POW a Russian invader near Bakhmut using a drone. He asked it not to bomb him and received instructions on surrenderinghttps://t.co/IlwbHv7OAN pic.twitter.com/3U6RdO9UZr
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