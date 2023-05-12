Видео ⟩ Женщина возмущена - любимый сериал больше нельзя посмотреть на русском

"Я хотела бы знать, где наши права человека? Почему нам не разрешают смотреть иностранные каналы, переведенные на русский язык?" - спрашивает Лига.

Закон об электронных СМИ предусматривает, что с 1 мая, если не предусмотрена языковая дорожка на латышском языке, поставщики программ должны обеспечить доступность программы на одном из официальных языков Европейского Союза.

Tet будет предлагать больше каналов на латышском языке, чем раньше, а также рекомендовать клиентам искать любимую программу на другом канале.

Иева Калдерауска, представитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) поясняет, что за соблюдением нового закона тщательно следят, и наказания за нарушения будут очень суровы.

Она подчеркивает, что это не притеснение русского языка, а желание укрепить латышский язык.

В свою очередь, лингвист Вита Калнберзина отметила, что изучение новых языков оказывает положительное влияние на здоровье, например, развивает мозг и замедляет развитие болезни Альцгеймера.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)