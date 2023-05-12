Видео ⟩ В Риге катафалк столкнулся с грузовиком

В пятницу, 12 мая, некоторым магазинам в Таллинне пришлось долго ждать заказанных товаров. Это произошло потому, что в Риге, на улице Любанас грузовик врезался в катафалк, который направлялся в церковь, сообщает Degpunktā.
Водитель катафалка считает, что водителю грузовика могло стать плохо за рулем, из-за чего он внезапно выехал на встречную полосу. Сам водитель грузовика не смог объяснить причины аварии.
После аварии, грузовик съехал с дороги в лес. В тот момент пешеходов на тротуаре не было.
Ни водитель грузовика, ни катафалка серьезно не пострадали. Однако, по информации, предоставленной службой скорой медицинской помощи, один человек был доставлен в медицинское учреждение с легкими травмами.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова