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Видео ⟩ В Риге катафалк столкнулся с грузовиком

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В пятницу, 12 мая, некоторым магазинам в Таллинне пришлось долго ждать заказанных товаров. Это произошло потому, что в Риге, на улице Любанас грузовик врезался в катафалк, который направлялся в церковь, сообщает Degpunktā.

Водитель катафалка считает, что водителю грузовика могло стать плохо за рулем, из-за чего он внезапно выехал на встречную полосу. Сам водитель грузовика не смог объяснить причины аварии.

После аварии, грузовик съехал с дороги в лес. В тот момент пешеходов на тротуаре не было.

Ни водитель грузовика, ни катафалка серьезно не пострадали. Однако, по информации, предоставленной службой скорой медицинской помощи, один человек был доставлен в медицинское учреждение с легкими травмами.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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