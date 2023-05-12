Видео ⟩ В Риге катафалк столкнулся с грузовиком

Водитель катафалка считает, что водителю грузовика могло стать плохо за рулем, из-за чего он внезапно выехал на встречную полосу. Сам водитель грузовика не смог объяснить причины аварии.

После аварии, грузовик съехал с дороги в лес. В тот момент пешеходов на тротуаре не было.

Ни водитель грузовика, ни катафалка серьезно не пострадали. Однако, по информации, предоставленной службой скорой медицинской помощи, один человек был доставлен в медицинское учреждение с легкими травмами.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)