Что происходит под Бахмутом и Соледаром? Версии Москвы, Киева и "военкоров"

Минобороны России фактически подтвердило отступление на этом участке. Рядом с Богдановкой находится Берховское водохранилище. Согласно заявлению российского военного ведомства, подразделениями южной группировки российских войск был занят новый рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища" и "с целью повышения устойчивости обороны".

Карта Бахмута Фото: BBC

Это признание спрятано в глубине пресс-релиза Минобороны России, основное утверждение которого сводится к тому, что российским военным удалось отразить все остальные атаки украинской армии на разных участках линии фронта.

В то же время российское Минобороны впервые признало крупную контратаку на свои позиции в направлении города Соледар. Там утверждают, что в четверг противник провел наступательные действия "на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров".

"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника", - сказано в пресс-релизе.

Пригожин быстро ответил на заявление Минобороны о занятии более выгодного рубежа с учетом условий Берховского водохранилища: "К сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка".

Фото: Reuters

"Сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сделал заявление, которое также можно считать косвенным подтверждением начавшегося контрнаступления под Бахмутом.

"Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям", - заявил Зеленский.