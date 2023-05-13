На Рижском автовокзале агрессивная молодежь погналась за мужчиной. Его спасла прохожая

Ирена написала об инциденте в своем Facebook: "Через секунду я замечаю, что эти "смелые" молодые люди начинают толпой преследовать мужчину, пытаются окружить. Мужчина забежал в туалет.

Когда он вышел, молодые люди продолжили погоню. Я разозлилась. Кругом посетители, никакой реакции, проходят мимо и просто смотрят. Мужчина снова забежал в туалет".

Женщина решила обратиться к молодым людям для выяснения ситуации, но получила полный недовольства ответ.

"Это меня, честно говоря, не на шутку шокировало и возмутило. Далее последовала угроза, что они позвонят какому-то Зигису (даже как будто позвонили), и у меня будут страшные неприятности, на что получили ответ, что тогда все вместе с Госполицией и Зигисом дружно поговорим". После этого, по словам Ирены, молодые поняли, что она не шутит.

Через несколько минут после вызова на вокзал прибыли сотрудники Госполиции. Представители стражей порядка сообщили порталу Apollo, что, прибыв на место, они встретили предполагаемого пострадавшего, но упомянутые молодые люди уже скрылись с места происшествия.

С мужчиной были проведены беседы, в том числе его проинформировали о возможности написать заявление, но тот отказался.

В связи с инцидентом Государственная полиция начала ведомственное расследование и запросила видеозапись с Рижского автовокзала.