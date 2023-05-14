Все более вероятными становятся изменения в коалиции после выборов президента

De Facto напоминает, что созданный Пиленсом "Объединенный список" год назад разбил "старый СЗК" - от него отделились Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия, которая теперь входит в "Объединенный список". В свою очередь, с "Единством" СЗК исторически очень часто сотрудничал.

Официально СЗК утверждает, что шансы на получение 16 голосов фракции у всех трех кандидатов в настоящее время схожи. "Мы будем работать над тем, чтобы быть поддержкой 16 депутатов для кандидата. Я считаю, что всем ясно, что СЗК очень может решить этот процесс, и наши 16 голосов, а не один или два, важны в этом процессе, и мы пойдем как команда по этому избирательному циклу", - заявил руководитель фракции Сейма СЗК Виктор Валайнис.

Между тем лидер "Стабильности!" Алексей Росликов в разговоре с De Facto дал понять, что 10 голосов фракции могут уйти против всех кандидатов, если никто не будет готов дать важное для партии обещание. В первую очередь это относится к Пиленсу, партия которого - "Объединенный список" - в настоящее время управляет Министерством внутренних дел, уточнил Росликов: "Первое и самое важное - отменить потенциальную депортацию людей, которая может произойти 2 сентября. Это все еще актуально для нас. Если мы можем добиться того, чтобы мы как европейская страна, демократическое государство может обеспечить, что эти люди останутся в Латвии, учитывая, что они принадлежат нашей Латвии, тогда пусть они остаются. (...) Если кандидат в президенты и его партия заявят, что это неприемлемо для них, то в результате для нас дальнейший разговор будет абсолютно бессмысленным".

Росликов утверждает, что осознает нереальность вхождения "Стабильности" в правительство, поэтому у кандидатов в президенты нет другого способа получить голоса фракции. В свою очередь, другие партии, находящиеся в оппозиции, за поддержку кого-либо из потенциальных президентов, скорее всего, надеются на увеличение своего политического влияния, оценивает De Facto.