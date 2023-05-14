Все более вероятными становятся изменения в коалиции после выборов президента

На этой неделе стало известно, что действующий президент Латвии Эгил Левитс не будет конкурировать в борьбе за пост главы государства с основателем "Объединенного списка" Улдисом Пиленсом. У архитектора и предпринимателя будут два других соперника: эксперт по публичному управлению и активистка латышской диаспоры Элина Пинто, которую выдвинули "Прогрессивные", и самый большой сюрприз недели - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который уже в начале гонки может рассчитывать на голоса 26 депутатов "Нового Единства". Программа De Facto прогнозирует, что интересные повороты ожидаются и после выборов, так как они могут внести изменения в состав правящей коалиции.
Еще в среду около полудня президент страны Эгил Левитс, по крайней мере публично, выразил надежду на то, что коалиция может прийти к соглашению о его втором сроке. "Я думаю, что коалиция должна прийти к соглашению об одном кандидате. Иначе де-факто сформируется коалиция с одним партнером, который сформирует блоки с такими политическими силами, которые, по моему мнению, не в интересах Латвии", - сказал Левитс на пресс-конференции в Рижском замке.
Стоявший рядом с ним премьер-министр Кришьянис Кариньш обещал, что сделает все возможное, чтобы в переговорах с партнерами по коалиции этого достичь. Однако премьер-министр еще не успел добраться до заседания фракции "Нового Единства", когда уже было ясно, что слишком поздно. Фракция "Объединенного списка" уже подала в канцелярию Сейма кандидатуру Улдиса Пиленса, и теперь премьерская партия должна была думать, как действовать дальше. "Я сейчас ничего не могу исключать. Я думаю, что следующие дни будут достаточно интересными. Посмотрим, как все это будет. Сейчас ясно одно - у государства будет президент!" - сказал Кариньш De Facto перед встречей с депутатами своей партии.
Решение о продвижении кандидатуры Левитса было принято Национальным объединением, и партия получила устное подтверждение президента о том, что он готов стартовать на выборах. Однако ответить, когда физически будет подана кандидатура Левитса, представители "национальных" ответить De Facto в среду не смогли. Это всего лишь технический вопрос, утверждали депутаты фракции Национального объединения.
Через несколько часов появилось публичное сообщение Левитса о решении не участвовать в президентских выборах. Он также публично призвал в сообщении "другого кандидата, поддерживаемого партнером по коалиции", отозвать свою кандидатуру, чтобы президента не выбирали, цитируя Левитса, "прокремлевские и связанные с олигархами круги".
Улдис Пиленс уже заявил, что не видит оснований для отзыва своей кандидатуры. В разговоре с De Facto он отверг опасения о том, что его возможное избрание голосами оппозиции вызовет какие-то риски, и выразил готовность встретиться с каждым из 100 депутатов, которые выразят такое желание - в том числе и с единственным внефракционным депутатом Глорией Гревцовой.
"Я думаю, мы должны уйти от такого мелочного взгляда на вещи. По-моему, Латвия сейчас находится на стадии крайне важного выбора или на перепутье, поскольку мы должны выбирать между разной политикой, которую предложат кандидаты на должность президента. И лучшая политика, которая будет предложена в ближайшие дни заявленными кандидатами, по-моему, и победит. В этом случае, если мое предложение будет достаточно хорошим, то об этом и надо говорить", - сказал Пиленс.
Сообщение Левитcа о выходе из борьбы за пост президента никак не повлияло на решение "Прогрессивных" о выдвижении своего кандидата. De Facto известно, что на этой неделе состоялась попытка добиться того, чтобы Элина Пинто была кандидатом не только одной партии, но это не удалось. Вероятнее всего, существенную роль здесь сыграла ее сравнительно небольшая узнаваемость за пределами круга активистов диаспоры и негосударственных организаций. Несмотря на то, что формально шансы Пинто продвинуться дальше первого тура выборов президента страны небольшие, не исключено, что узнаваемость, которую она получит в ближайшие недели, "Прогрессивные" могут использовать в будущем - например, на ожидаемых выборах в Европейский gарламент. В настоящее время Пинто подчеркивает свою беспартийность и независимость как преимущество над другими кандидатами.
Пинто, оплачиваемая работа и семейная жизнь которой в настоящее время связаны с Люксембургом, в начале президентства Левитса была его советником по вопросам современного государства и долгосрочного развития. Сотрудничество продолжилось недолго, сообщила сама кандидат: "Президент Эгил Левитс пригласил меня присоединиться к его команде, возложив на меня ответственность за вопросы устойчивого и современного государства. Начав работу, со временем я увидела, что это не слишком приоритетная сфера в видении президента Левитса. С началом пандемии и в ожидании своего третьего ребенка я решила, что не смогу продолжать эту работу и делать значимые, практические изменения в этих сферах, поэтому я оставила эту должность".
Быстрее - чуть больше чем через сутки - официальное решение о продвижении своего кандидата приняло "Новое Единство". Эдгар Ринкевич, который 12 лет назад покинул Рижский замок, будучи руководителем канцелярии президента Затлерса, теперь полон решимости в замок вернуться.
Долгое время связанный с отраслью безопасности и иностранных дел политик и бывший чиновник Ринкевич в свое время критиковался политическими оппонентами за то, что создал накопления, всю жизнь находился на государственной службе, не зная, как заниматься предпринимательской деятельности или вообще работать в частном секторе. Кроме того, теперь Пиленс позиционируется как президент, который добьется экономического прорыва, поэтому свои голоса ему обещает и лидер "Латвии на первом месте" Айнарс Шлесерс. Однако Ринкевич подчеркнул, что другие президенты уже убедились - возможности главы страны практически повлиять на процессы народного хозяйства минимальны.
"Да, у меня есть идеи, каким образом мы можем способствовать конкурентоспособности Латвии, но это снова в большей степени основано на этой экономической дипломатии. А потом, конечно, могут быть ситуации - работа с советниками, работа с какой-то совокупностью предпринимателей, популяризацией идей. Но окончательное решение в конце концов так или иначе принимают Кабинет министров и Сейм, и с этим надо считаться, - поясняет Ринкевич и добавляет: - Будем реалистами - есть что-то очень хорошее в предпринимательской деятельности, чем можно пользоваться в государственном управлении, но общество и государственное управление функционируют по несколько иным законам и полностью пользоваться законами предпринимательской деятельности просто невозможно".
О своем опыте, программах и преимуществах кандидаты в ближайшие недели будут дискутировать и дебатировать в различных форматах, однако в конце концов судьбу высшей должности в стране решит простая арифметика в парламенте - кто первым сумеет набрать 51 голос. В настоящее время Пинто может рассчитывать на 10 голосов, в свою очередь Ринкевичу и Пиленсу до избрания в настоящее время не хватает по меньшей мере 25 голосов каждому. Теоретически их нужно искать в партиях, которые не выдвигали своих кандидатов или еще не обещали это сделать.
В случае Ринкевича очевидными первыми собеседниками являются партнеры "Нового Единства" по коалиции из Национального объединения. Однако по крайней мере заместитель руководителя фракции Юргис Клотиньш на эту кандидатуру смотрит скептически: "У "Нового Единства" есть должность премьер-министра. Я считаю, что для политического баланса надо, скорее, искать личность, которая не является активным членом политической партии и не занимает там должности в настоящее время. Ясно же, что Эгил Левитс - это такая личность. У меня очень сильное внутреннее недоумение относительно того, почему мы не могли договориться все вместе в коалиции поддержать его".
Не исключено, что в случае выпадения Пинто из гонки в следующих турах Ринкевича могли бы поддержать "Прогрессивные". В политических кулуарах звучат версии о возможном приближении к коалиции как этой партии, так и другой оппозиционной силы - Союза зеленых и крестьян (СЗК). Сразу после выборов в качестве наибольшего препятствия к сотрудничеству с СЗК был упомянут кандидат на должность премьер-министра, находящийся под санкциями США и признанный виновным в первой инстанции в различных должностных преступлениях экс-мэр Вентспилса Айварс Лембергс. Решение апелляционной инстанции по делу ожидается в сентябре, поэтому пока неясно, может ли это повлиять на политическую картину и если да, то как.
De Facto напоминает, что созданный Пиленсом "Объединенный список" год назад разбил "старый СЗК" - от него отделились Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия, которая теперь входит в "Объединенный список". В свою очередь, с "Единством" СЗК исторически очень часто сотрудничал.
Официально СЗК утверждает, что шансы на получение 16 голосов фракции у всех трех кандидатов в настоящее время схожи. "Мы будем работать над тем, чтобы быть поддержкой 16 депутатов для кандидата. Я считаю, что всем ясно, что СЗК очень может решить этот процесс, и наши 16 голосов, а не один или два, важны в этом процессе, и мы пойдем как команда по этому избирательному циклу", - заявил руководитель фракции Сейма СЗК Виктор Валайнис.
Между тем лидер "Стабильности!" Алексей Росликов в разговоре с De Facto дал понять, что 10 голосов фракции могут уйти против всех кандидатов, если никто не будет готов дать важное для партии обещание. В первую очередь это относится к Пиленсу, партия которого - "Объединенный список" - в настоящее время управляет Министерством внутренних дел, уточнил Росликов: "Первое и самое важное - отменить потенциальную депортацию людей, которая может произойти 2 сентября. Это все еще актуально для нас. Если мы можем добиться того, чтобы мы как европейская страна, демократическое государство может обеспечить, что эти люди останутся в Латвии, учитывая, что они принадлежат нашей Латвии, тогда пусть они остаются. (...) Если кандидат в президенты и его партия заявят, что это неприемлемо для них, то в результате для нас дальнейший разговор будет абсолютно бессмысленным".
Росликов утверждает, что осознает нереальность вхождения "Стабильности" в правительство, поэтому у кандидатов в президенты нет другого способа получить голоса фракции. В свою очередь, другие партии, находящиеся в оппозиции, за поддержку кого-либо из потенциальных президентов, скорее всего, надеются на увеличение своего политического влияния, оценивает De Facto.
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