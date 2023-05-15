Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая: ретроградный Меркурий позади - грядут глобальные перемены!

Скорпион

Скорпионам совершенно точно на этой неделе не стоит никому давать деньги в долг, а также брать взаймы самим. Это чревато финансовыми задержками в будущем. Чтобы стать успешнее, придется взять быка за рога - начать больше работать, стать смелее и активнее. За этот короткий промежуток времени Скорпионы смогут сделать много важных дел. Чтобы добиться финансового успеха, им нужно обрести уверенность и не бояться продвигать новые идеи. Творческий подход даст этим людям шанс стать намного успешнее в финансовом плане.

Стрелец

Астрологи считают, что для Стрельцов предстоящая неделя пройдет гладко, однако им стоит умерить свой вспыльчивый характер, так как он может стать причиной неприятностей в финансовой и рабочей сферах. Уже в начале недели Стрельцы смогут сделать много важного и полезного, и в этом им поможет Меркурий в прямом движении, который увеличит силу мыслей. Если они давно планировали приобрести что-то дорогостоящее, то сейчас для этого самое подходящее время. Еще тратить деньги можно на создание стиля, обновление домашней энергетики и вкусную еду. Появится много шансов увеличить доход, и для этого необязательно нужно будет рисковать.

Козерог