Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая: ретроградный Меркурий позади - грядут глобальные перемены!

Достичь финансового благополучия мечтает каждый. Для этого необходимо правильно распоряжаться своими средствами, а также следовать советам астрологов. Как обрести успех и улучшить свое финансовое положение на предстоящей неделе, рассказали эксперты DailyHoro.
По мнению астрологов, на данной неделе нас с вами ожидают глобальные и очень благоприятные перемены: как внутренние, так и внешние. Постарайтесь направить силу планет и звезд в правильное русло. Если вы нацелены на успех, то настало время приложить чуть больше усилий.
Самая лучшая новости недели - избавление от ретроградности Меркурия. С началом фазы прямого движения в нашу жизнь придет больше удачи.
Постарайтесь завершить начатое, а второстепенные дела отложите на потом. Помните о силе позитивного мышления. Оно будет помогать вам в покорении новых финансовых высот.
Овен
Овны могут не бояться перетрудиться: их старания и вложения энергии не останутся незамеченными начальством, клиентами, коллегами. Представители данного знака могут стать намного богаче, а поводов для денежного вознаграждения окажется на этой неделе немало. В период с 15 по 21 мая всем без исключения Овнам нужно быть начеку, иначе они рискуют стать жертвами мошенников и финансовых махинаций. Это единственная опасность, но с ней Овны довольно легко справятся. Главное - не терять бдительность. Можно заниматься шопингом, причем с самого утра понедельника.
Телец
Ночные покровители Тельцов будут существенно усилены, а значит, этим людям удастся самостоятельно решить все свои рабочие и финансовые проблемы. Особенно стоит сказать спасибо Венере и усиленному со вторника Юпитеру. Они окажут максимум помощи в течение всей недели. Не нужно бояться переработок. Трудолюбие Тельцов обязательно будет замечено и обязательно окупится - если не сейчас, то в обозримом будущем уж точно. Юпитер поможет избавиться от негативных программ в сознании, которые мешают Тельцам разбогатеть и стать лучше. Скоро они получат денежное вознаграждение за свои труды.
Близнецы
Благодаря Меркурию у Близнецов появится много новых возможностей увеличить свой доход. В эти дни нужно контактировать как можно чаще с более успешными людьми: существует шанс, что именно от них Близнецы смогут получить интересное и выгодное предложение, жизненный опыт, дельный финансовый совет. В этот период в деловой жизни представителей данного знака все может измениться самым кардинальным образом. Они смогут найти новую работу, открыть бизнес, а также просто понять, в каком направлении им нужно дальше двигаться.
Рак
Ракам нужно держаться подальше от людей, которые лишают удачи. Эта неделя должна пройти под знаком самостоятельности. Не стоит слушать чужих советов, особенно если Раки о них не будут никого просить. Этим людям может крупно повезти, но лишь если они проявят себя с лучшей стороны. Их старания с высокой вероятностью будут замечены, поэтому не стоит сидеть и ждать у моря погоды. Пришло время желать, мечтать, брать и делать. Положительное влияние планет придаст Ракам сил, приступать к новым делам станет намного проще.
Лев
Труд Львов будет оценен по-достоинству. Их ожидает крупное денежное вознаграждение, но для этого им нужно выйти на откровенный разговор, а также продемонстрировать плоды своих трудов. Чтобы двигаться дальше, Львам придется отпустить прошлое. Нужно как можно скорее забыть о проблемах и неурядицах, избавиться от негативных воспоминаний, и вскоре финансовая жизнь изменится к лучшему. На этой неделе потребуется очень много сил из-за возросших амбиций и мотивации.
Дева
Девам будет больше всего везти финансово в работе интеллектуального характера. Предстоящая неделя пройдет легко. Девы смогут повысить доходы и продвинуться по карьерной лестнице. Отличительная черта данного знака Зодиака - трудолюбие. Сейчас нужно, чтобы любая финансовая или рабочая задача была решена не только быстро, но и без оплошностей. Таким образом существенно вырастет авторитет. Финансовый успех зависит лишь от самих Дев.
Весы
Весам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, нужно это сделать прямо сейчас. Если работа отнимает все силы, но не приносит достаточно денег, то нужно ее поменять. Сделать это быстро не получится, но можно начать идти в этом направлении. Весы могут смело приступать к активным действиям - в этом их поддержат Венера и Меркурий. Если они хотят увеличить доход, то нужно задуматься о дополнительных способах заработка. Луна в Рыбах доставит Весам лишний дискомфорт. В первую очередь это скажется на энергетике. Возможно, к концу рабочей недели Весы почувствуют упадок сил, но там на подходе будет Марс, который это исправит.
Скорпион
Скорпионам совершенно точно на этой неделе не стоит никому давать деньги в долг, а также брать взаймы самим. Это чревато финансовыми задержками в будущем. Чтобы стать успешнее, придется взять быка за рога - начать больше работать, стать смелее и активнее. За этот короткий промежуток времени Скорпионы смогут сделать много важных дел. Чтобы добиться финансового успеха, им нужно обрести уверенность и не бояться продвигать новые идеи. Творческий подход даст этим людям шанс стать намного успешнее в финансовом плане.
Стрелец
Астрологи считают, что для Стрельцов предстоящая неделя пройдет гладко, однако им стоит умерить свой вспыльчивый характер, так как он может стать причиной неприятностей в финансовой и рабочей сферах. Уже в начале недели Стрельцы смогут сделать много важного и полезного, и в этом им поможет Меркурий в прямом движении, который увеличит силу мыслей. Если они давно планировали приобрести что-то дорогостоящее, то сейчас для этого самое подходящее время. Еще тратить деньги можно на создание стиля, обновление домашней энергетики и вкусную еду. Появится много шансов увеличить доход, и для этого необязательно нужно будет рисковать.
Козерог
Большим плюсом для этих людей станут новые знакомства. Новые люди в окружении помогут Козерогам стать успешнее и богаче. Само собой, произойдет это не напрямую. Козерогам нужно будет прислушиваться к советам людей, а также вдохновляться их жизненными историями. Представителям данного знака удастся привлечь богатство в свою жизнь, но произойдет это не совсем заметно. Придется подключить свою интуицию для того, чтобы понять, где именно прячется успех. Планеты помогут Козерогам побороть переживания и негатив, сделав свою жизнь лучше.
Водолей
Астрологи отмечают, что Водолеи будут вольны делать то, что захотят. Они могут отдохнуть от работы, взяв отпуск, а могут, наоборот, уйти с головой в финансовые дела, отправиться в командировку. Нет ничего плохого в том, чтобы все свои силы направить на карьеру либо убрать работу из своей жизни полностью. Меркурий поможет Водолеям сделать серьезный финансовый выбор, от которого будет зависть их дальнейшая судьба. Прежде чем принимать важные решения, нужно хорошенько обдумать их.
Рыбы
У Рыб существенно повысится продуктивность, причем уже в понедельник. Юпитер укрепит уверенность этих людей в себе. В совокупности это поможет им заработать много денег, преодолеть страхи и переживания. Не исключено, что Рыбы смогут заметить в обыденном мире нечто крайне важное. Это поможет им преуспеть в делах и найти новые способы заработка.
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