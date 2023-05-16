Видео ⟩ Главная дорога меняет направление. Что делать на таких перекрестках?

Как пояснил Марис Лусис, руководитель экзаменационной группы CSDD, во-первых, если главная дорога меняет направление, то это дает водителю приоритет там, где главная дорога продолжает свое направление.

"Во-вторых, если главная дорога меняет направление - либо вправо, либо влево, мы сообщаем другим водителям, включая указатели поворота.

В тех случаях, когда мы продолжаем движение прямо и съезжаем с главной дороги, то в этом случае нам не нужно включать указатель поворота, потому что мы продолжаем движение прямо", - сказал Лусис.

При этом представитель CSDD подчеркнул, что приоритет водителей на дороге определяет главная дорога, а не положение на проезжей части.

Например, если главная дорога меняет направление и имеет две полосы, водитель должен занять ту полосу, на которой он хочет повернуть.

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