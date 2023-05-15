Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Как и Андрей, Сабит вместе со своими сотрудниками нередко сам возит заказанные товары в Россию. При этом он в курсе, что именно электроника считается продукцией двойного назначения и находится под жесткими санкциями стран Запада. По его словам, именно по этой причине он всегда заранее тщательно продумывает маршрут своей предстоящей поездки. "Сообщения о появившейся системе онлайн-мониторинга в первую очередь напугали крупные компании, которые возили востребованные в России товары фурами. Мимо контроля на границе им никак не проскочить. Мы же маленькое предприятие, нам проще. Сложили заказы в сумки, загрузили в "буханку" (УАЗ 2206. - Ред.) и вперед. И необязательно по главным дорогам. Можно и по проселкам, через леса и горы. Например, через Павлодарскую область, где есть настоящая дыра для проезда. А что вы хотите? Это бизнес! Кстати, совсем неплохой бизнес для очень многих людей, учитывая, что у жителей ВКО доходы намного ниже, чем в Астане или Алматы", - заметил в беседе с DW усть-каменогорский предприниматель.