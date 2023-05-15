Фото и видео ⟩ У границы между Латвией и Беларусью построен 30-метровый тоннель

Успешно завершено строительство 30-метрового тоннеля на границе Латвии и Беларуси. Это облегчит охрану государственной границы в районе, где ее пересекает железная дорога. 30-тонный металлический тоннель является одним из самых функциональных и устойчивых инженерных сооружений такого типа в Латвии, сообщает Ренар Гришкевич, председатель правления компании Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Видео: 30-метровый металлический тоннель
"Наша цель - создание современной, функционально пригодной пограничной инфраструктуры для работы ответственных служб. Это также означает создание новых инженерных решений. Современный переход поможет пограничникам оперативно реагировать и выполнять свои обязанности также вблизи железной дороги", - пояснил Ренар Гришкевич.
Галерея: 30-метровый металлический тоннель
Ширина почти 30-метрового туннеля достигает 4,6 метра, а высота - 3,6 метра. Инженерная конструкция из металлических пластин была заранее подготовлена и доставлена к месту монтажа по железной дороге. Для монтажа тоннеля использовался специальный передвижной кран, который Latvijas dzelzceļš применяется для обслуживания инфраструктуры.
Монтаж конструкции шел без перерыва четыре дня - и днем, и ночью, чтобы как можно скорее восстановить приостановленное движение грузовых поездов на линии Даугавпилс - Полоцк. В работах участвовало восемь инженеров и более 25 рабочих, сообщает представитель подрядчика Citrus Solutions.
В мае будут продолжены работы, связанные со строительством и обустройством железнодорожного переезда, в том числе устройство настила в тоннеле, что позволит пограничникам быстро передвигаться на квадроциклах или другом транспорте. С другой стороны, постоянное ограждение и остальная инфраструктура охраны границы будут достроены до железнодорожной насыпи по обе стороны от нее.
Ко 2 мая на первом этапе работ по созданию инфраструктуры, необходимой для охраны границы, было построено 56,45 км ограждения и началась передача заказчику (VNĪ). На втором этапе работ началась подготовка участка, завершена вырубка леса на 17,39 км и ведутся проектные работы. В ближайшее время будет завершена вырубка леса еще на 15,98 км. В рамках третьего этапа работ начато проектирование шести опор связи с подъездными путями.
В рамках проекта будет обустроена 173-километровая граница между Латвией и Беларусью. Первая очередь строительства ограждения протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени 2023 года, вторая очередь протяженностью 63,9 км и третья очередь протяженностью примерно 16,7 км будут завершены к концу 2024 года.
Общая стоимость первых двух этапов строительства пограничной инфраструктуры составляет 102,7 млн евро (вкл. PVN).
Бюджет (строительство, сопутствующие работы и услуги) на шесть вышек связи с подъездными дорогами, которые будут построены в рамках третьего этапа, оценивается примерно в 3,6 млн евро (вкл. PVN). Их планируется покрыть за счет средств ЕС. Параллельно со строительством забора начались подготовительные работы по оснащению его современными технологиями.
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