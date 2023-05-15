Фото и видео ⟩ У границы между Латвией и Беларусью построен 30-метровый тоннель

Видео: 30-метровый металлический тоннель

"Наша цель - создание современной, функционально пригодной пограничной инфраструктуры для работы ответственных служб. Это также означает создание новых инженерных решений. Современный переход поможет пограничникам оперативно реагировать и выполнять свои обязанности также вблизи железной дороги", - пояснил Ренар Гришкевич.

Галерея: 30-метровый металлический тоннель

Ширина почти 30-метрового туннеля достигает 4,6 метра, а высота - 3,6 метра. Инженерная конструкция из металлических пластин была заранее подготовлена ​​и доставлена ​​к месту монтажа по железной дороге. Для монтажа тоннеля использовался специальный передвижной кран, который Latvijas dzelzceļš применяется для обслуживания инфраструктуры.

Монтаж конструкции шел без перерыва четыре дня - и днем, и ночью, чтобы как можно скорее восстановить приостановленное движение грузовых поездов на линии Даугавпилс - Полоцк. В работах участвовало восемь инженеров и более 25 рабочих, сообщает представитель подрядчика Citrus Solutions.