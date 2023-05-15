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Фото ⟩ Ребел Уилсон и Рамона Агрума впервые показали лицо дочери

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

В День матери австралийская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума впервые опубликовали в соцсетях фотографии своей годовалой дочери Ройс Лилиан.

В дополнение к опубликованным снимкам Рамона написала: "Поздравляю всех мам с Днем матери. Вы уникальны!".

Следует отметить, что это первый раз, когда Уилсон и Агрума показывают миру лицо своей дочери.

В ноябре прошлого года Ребел объявила, что стала матерью дочери Ройс Лилиан, которую родила суррогатная мать.

Также она сообщила о своем новом статусе невесты в феврале этого года. Предложение было сделано в Диснейленде, а пальцы обеих дам украшают кольца от Tiffany & Co.

Встав на одно колено, Ребел преподнесла Рамоне Агруме обручальное кольцо в окружении цветов. После того как она получила утвердительный ответ, посыпался дождь из лепестков.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: "Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса". Ее возлюбленной стала Рамона Агрума из Латвии. 

В интервью для подкаста Life Uncut Уилсон отметила, что семья ее возлюбленной неохотно поддерживает романтические отношения между женщинами.

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