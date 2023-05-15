Эстония построила в Украине детский сад

Строительство объекта, включая доставку всех модулей из Эстонии и создание бомбоубежища, заняло всего 170 дней.

"Построив Овручский детский сад, мы смогли доказать себе и другим, что с помощью удаленных решений можно внести свой вклад в восстановление Украины уже сегодня, когда в стране все еще идут активные боевые действия. Это отличный пример сотрудничества между эстонским частным сектором, государством и страной назначения. При этом все четко видели перед собой цель: народ Украины уже сейчас нуждается в человеческих условиях для жизни", - сказала исполнительный руководитель Эстонского союза производителей деревянных домов Анника Кадая.

По словам исполнительного руководителя компании-производителя модульных домов Harmet OÜ Ало Тамма, такие короткие сроки изготовления и строительства стали достойной задачей для предприятия.

За 170 дней модули спроектировали и построили в Эстонии, после чего доставили в Украину.

Кроме того, на месте при помощи украинских рабочих возвели фундаменты, вспомогательные помещения и бомбоубежище.