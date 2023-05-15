В латвийскую армию могут призывать и студентов

Молодой человек, получающий высшее образование, тоже может быть призван в Службу государственной обороны (СГО). Мужчины в возрасте 18-19 лет будут приоритетными для обязательного призыва в ряды СГО начиная с 2024 года. В то же время получение высшего образования не является основанием для отказа от призыва в армию. Об этом LSM.lv сообщили в Министерстве обороны (МО).
Первый набор в ряды СГО начнется через полтора месяца, он будет добровольным и открытым для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 27 лет. После первого добровольного призыва СГО станет обязательной с 2024 года, когда состав призыва будет формироваться из групп граждан, подлежащих прохождению службы, по принципу случайного отбора и вместе с добровольцами.
В первую очередь призыву будут подлежать мужчины, родившиеся после 1 января 2004 года. В целом законом предусмотрены различные возможности привлечения к службе мужчин до 27 лет.
Приоритет при наборе будет отдаваться мужчинам 18-19 лет
Законом установлено, что призыву на военную службу подлежат мужчины, родившиеся после 1 января 2004 года, в течение одного года до достижения ими 18-летнего возраста. В Минобороны заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 19 лет будут проходить службу в приоритетном порядке.
"В этой возрастной группе (18-19 лет) большинство молодых людей только оканчивают среднюю школу и еще не начали профессиональную или семейную жизнь, что было бы сложнее связать со службой в армии на более позднем этапе жизни.
Указанная возрастная группа выбрана таким образом, чтобы максимально не мешать дальнейшей жизни молодого человека", - пояснили в министерстве.
Однако гражданин, который по достижении 18 лет продолжает основное или среднее образование, например, в 12-м классе средней школы или на 3-м курсе профессионального учебного заведения, будет подлежать призыву в течение одного года после окончания учебы.
Надо отметить, что существует ограничение по сроку обучения: если основное или среднее образование не будет завершено к 24 годам, гражданин будет подлежать призыву в течение одного года после достижения 24 лет.
Если молодой человек не будет отобран в вышеуказанные сроки, то он будет снят с учета СГО и зачислен в резерв Национальных вооруженных сил в качестве резервиста.
Поэтому человек может продолжать учебу и работать, не беспокоясь о призыве в армию, отметили в Минобороны. Также в Минобороны указали, что вместо этого можно будет выбирать другие способы участия в обороне страны, например, вступив в ряды Земессардзе или пройдя курсы добровольцев-резервистов.
Высшее образование не освобождает от призыва на военную службу
В Министерстве подчеркнули, что Закон об СГО предусматривает -
получение высшего образования не является основанием не призывать гражданина на военную службу.
Это означает, что мужчины, которые учатся или уже получили высшее образование к 27 годам, также могут быть призваны на службу. При этом закон предусматривает, что работодатель или учебное заведение освобождает призывника от работы или учебы для того, чтобы он мог пройти предварительные обследования перед поступлением в СГО.
Представитель Минобороны Робертс Скраучс пояснил LSM.lv, что хотя возможны случаи, когда студент может быть призван в армию, но следует учитывать, что приоритет будет отдаваться гражданам в возрасте 18-19 лет.
Например, граждане, которые собираются получать высшее образование или уже получили его, могут быть привлечены к службе в тех случаях, когда не будет возможности набрать полный призыв из добровольцев и первоочередных призывников, пояснили в Минобороны.
Точно так же получение высшего образования не является основанием для автоматической отсрочки от службы, отметили в Минобороны. Но законом предусмотрена возможность отсрочки.
В определенных случаях, если человек поступил в вуз, он будет иметь право отсрочить службу до 26 лет.
Какие причины могут послужить отсрочкой?
Как правило, призыву в СГО подлежат мужчины в возрасте до 27 лет. Это потому, что есть несколько случаев, когда служба в армии может быть отложена.
Одним из таких случаев является просьба самого гражданина об отсрочке от военной службы, основанная на веских причинах. В министерстве пояснили, что к таким "веским причинам" можно отнести, например, получение стипендии в университете, участие в спортивной сборной страны, отпуск по уходу за ребенком или другие важные семейные обстоятельства.
В этом случае служба может быть отложена, но не позднее чем до достижения 26-летнего возраста.
В Минобороны подчеркнули, что будут рассматривать каждый случай отсрочки службы индивидуально.
В целом министерство рекомендует не откладывать службу в армии без особой необходимости, поскольку более поздняя служба может быть связана с дополнительными проблемами, такими как семья, маленькие дети, кредитные обязательства.
"Граждане будут призываться в Службу государственной обороны независимо от размера их социальных обязательств", - отметили в Минобороны.
Напомним, что мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет также могут подать заявление на службу добровольно. Первый набор в СГО 1 июля будет полностью добровольным. 15 мая - последний день подачи заявлений. На сегодняшний день заявления о первом призыве подали не менее 315 граждан Латвии.
Добровольную службу можно будет пройти и тогда, когда СГО станет обязательной. Со следующего года, если не наберется достаточного количества добровольцев, недостающая часть призывников будет определена путем случайного отбора.
Минобороны отказалось назвать конкретное количество граждан, потенциально подлежащих призыву на военную службу, заявив, что это будет зависеть от того, сколько граждан пойдет на военную службу добровольно.
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