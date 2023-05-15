В латвийскую армию могут призывать и студентов

Указанная возрастная группа выбрана таким образом, чтобы максимально не мешать дальнейшей жизни молодого человека", - пояснили в министерстве.

Однако гражданин, который по достижении 18 лет продолжает основное или среднее образование, например, в 12-м классе средней школы или на 3-м курсе профессионального учебного заведения, будет подлежать призыву в течение одного года после окончания учебы.

Надо отметить, что существует ограничение по сроку обучения: если основное или среднее образование не будет завершено к 24 годам, гражданин будет подлежать призыву в течение одного года после достижения 24 лет.

Если молодой человек не будет отобран в вышеуказанные сроки, то он будет снят с учета СГО и зачислен в резерв Национальных вооруженных сил в качестве резервиста.

Поэтому человек может продолжать учебу и работать, не беспокоясь о призыве в армию, отметили в Минобороны. Также в Минобороны указали, что вместо этого можно будет выбирать другие способы участия в обороне страны, например, вступив в ряды Земессардзе или пройдя курсы добровольцев-резервистов.

Высшее образование не освобождает от призыва на военную службу

В Министерстве подчеркнули, что Закон об СГО предусматривает -

получение высшего образования не является основанием не призывать гражданина на военную службу.