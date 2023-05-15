"31 мая президент избран не будет": что говорят о грядущих выборах в коалиции

Оба партийных объединения коалиции выдвинули своих кандидатов: Улдис Пиленс выступает кандидатом от "Объединенного списка", а Эдгар Ринкевич - от "Нового Единства". Национальное объединение в настоящее время также не видит возможности достичь соглашения в первом туре выборов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил, что ранее уже неоднократно призывал формирующие правительство партии договориться об одном кандидате. Поскольку этого не произошло, "Новое Единство" выдвинуло кандидатом Ринкевича.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс отметил, что ранее призывал коалицию договориться о поддержке Пиленса, но безуспешно. Сейчас "Объединенный список" ожидает открытых дебатов и прозрачного процесса президентских выборов, сказал Таварс.

Политик Нацобъединения, заместитель спикера Сейма Янис Грасбергс заявил, что Нацобъединение видит на посту президента такого человека, который был бы назначен не в результате политического соглашения, а избран как "лучший представитель государства".

При этом Нациобъединение может не поддержать ни одну из заявленных кандидатур, отметил в разговоре со СМИ представитель Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Дзинтарс прогнозирует, что 31 мая новый президент избран не будет, и партиям коалиции придется договориться о единственном компромиссном кандидате.