Дома, акции и мотороллер: что известно о финансовом положении кандидатов в президенты?

Стало известно о финансовых положениях кандидатов в президенты Латвии - Эдгара Ринкевича, Улдиса Пиленса и Элины Пинто.
Ринкевич приобрел латвийские облигации на сумму 100 000 евро
Кандидат на пост президента от "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич приобрел облигации сберегательного займа Государственной кассы Латвии на сумму 99 700 евро, свидетельствует информация, представленная им при подаче заявления кандидата на пост президента.
По сравнению с поданной Ринкевичем декларацией за 2022 год его безналичные сбережения сократились на такую же сумму: если в прошлом году они составляли примерно 342 500 евро, то сейчас осталась 241 000 евро.
Ринкевич также накопил 1400 евро наличными.
Кандидату в президенты принадлежат две квартиры - в Риге и Юрмале.
Пиленс задекларировал акции номинальной стоимостью 5,6 млн евро и выданные кредиты на сумму 4 млн евро
Кандидат на пост президента Улдис Пиленс владеет акциями предприятий номинальной стоимостью приблизительно 5,56 млн евро, следует из информации, которую он подал вместе с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.
Согласно поданной Пиленсом информации, бизнесмен владеет акциями UPB номинальной стоимостью около 5,24 млн и акциями Ola Foundation на сумму 320 000 евро.
Пиленс выдал займы в объеме примерно 4,14 млн евро.
У кандидата в президенты имеются или находятся в управлении две квартиры в Риге. Его безналичные сбережения составляют приблизительно 47 000 евро, а в наличных деньгах у него накоплено 3000 евро и 1000 долларов.
Пиленс является председателем правления AS Ola Foundation, UPB, MB Betons, он также представлен в исполнительных органах обществ "Объединенный список Латвии" и "Клуб V-10".
Пинто задекларировала ипотечный кредит на приблизительную сумму 217 000 евро
Кандидат в президенты от партии "Прогрессивные" Элина Пинто задекларировала ипотечный кредит на приблизительную сумму 217 тыс. евро.
Информация, предоставленная Пинто в заявке на участие в президентских выборах, свидетельствует, что она с мужем владеет домом и землей в Люксембурге, а также квартирой и землей в Энгурском крае.
Пинто накопила 12 000 евро. Ей также принадлежит мотороллер Vespa 2011 года выпуска. Эта декларация не дает представления о доходах Пинто в последние годы.
Пинто является главой отдела коммуникации и партнерства в представительстве Европейской комиссии в Люксембурге и членом правления общества "Экономическое сотрудничество и инвестиции в Латвии". В качестве своего места жительства она задекларировала как Люксембург, так и Энгурский край.
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