Дома, акции и мотороллер: что известно о финансовом положении кандидатов в президенты?

У кандидата в президенты имеются или находятся в управлении две квартиры в Риге. Его безналичные сбережения составляют приблизительно 47 000 евро, а в наличных деньгах у него накоплено 3000 евро и 1000 долларов.

Пиленс является председателем правления AS Ola Foundation, UPB, MB Betons, он также представлен в исполнительных органах обществ "Объединенный список Латвии" и "Клуб V-10".

Пинто задекларировала ипотечный кредит на приблизительную сумму 217 000 евро

Кандидат в президенты от партии "Прогрессивные" Элина Пинто задекларировала ипотечный кредит на приблизительную сумму 217 тыс. евро.

Информация, предоставленная Пинто в заявке на участие в президентских выборах, свидетельствует, что она с мужем владеет домом и землей в Люксембурге, а также квартирой и землей в Энгурском крае.

Пинто накопила 12 000 евро. Ей также принадлежит мотороллер Vespa 2011 года выпуска. Эта декларация не дает представления о доходах Пинто в последние годы.

Пинто является главой отдела коммуникации и партнерства в представительстве Европейской комиссии в Люксембурге и членом правления общества "Экономическое сотрудничество и инвестиции в Латвии". В качестве своего места жительства она задекларировала как Люксембург, так и Энгурский край.