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Эксперт: Нацобъединение выдвинет своего кандидата во втором туре выборов

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Политолог Янис Икстенс
Политолог Янис Икстенс Фото: Zane Bitere/LETA

Национальное объединение (НО) сделало стратегический выбор, не поддержав ни одного из ныне выдвинутых кандидатов в президенты, надеясь во втором туре выдвинуть близкого себе человека, заявил политолог Янис Икстенс в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.

По его мнению, Национальное объединение "играет на второй тур", в котором все партии коалиции должны будут выдвинуть общего кандидата. Поскольку партия заняла стратегически нейтральную позицию, у нее есть все шансы выдвинуть близкого себе кандидата.

В то же время политолог Мартиньш Даугулис отметил, что и Улдис Пиленс, и Эдгар Ринкевич на президентских выборах "идут ва-банк".

Уже сообщалось, что коалиционные политики в настоящее время не видят возможности договориться об одном кандидате в первом туре президентских выборов.

Выборы президента в Сейм пройдут в последний день мая.

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