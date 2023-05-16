Эксперт: Нацобъединение выдвинет своего кандидата во втором туре выборов

По его мнению, Национальное объединение "играет на второй тур", в котором все партии коалиции должны будут выдвинуть общего кандидата. Поскольку партия заняла стратегически нейтральную позицию, у нее есть все шансы выдвинуть близкого себе кандидата.

В то же время политолог Мартиньш Даугулис отметил, что и Улдис Пиленс, и Эдгар Ринкевич на президентских выборах "идут ва-банк".

Уже сообщалось, что коалиционные политики в настоящее время не видят возможности договориться об одном кандидате в первом туре президентских выборов.

Выборы президента в Сейм пройдут в последний день мая.