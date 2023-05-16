Видео ⟩ Водитель совершил непонятный и очень опасный маневр

Видео стало очень популярным в Facebook. Инцидент был запечатлен в воскресенье, 14 мая, около 16:30 под Пярну.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что автомобиль стоит на дороге, ожидая подходящего момента, чтобы повернуть налево. Две машины обгоняют это транспортное средство справа, но по неизвестным причинам автомобиль Mini Cooper решает проделать такой же маневр слева. Излишне говорить, что во время этого маневра на обеих полосах было интенсивное движение.

Водитель, снимавший видео, съехал на обочину.

Конечно, жители поспешили осудить водителя Mini Cooper за опасный маневр. Несколько пользователей соцсети заявили, что автору видео очень повезло, потому что, если бы скорость была выше, вряд ли удалось бы избежать столкновения.

Многие люди выражали недоумение по поводу этого маневра. Надо сказать, что действительно возник вопрос - зачем обгонять, если ясно и четко видно, что автомобиль остановился, чтобы совершить маневр. Возможно, водитель Mini Cooper разговаривал по телефону за рулем и только в последний момент заметил машину перед собой, поэтому резко свернул влево.

Видео: Опасный маневр на дороге