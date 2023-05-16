В Германии дали пожизненный срок медбрату, убивавшему пациентов

В Германии медбрат приговорен судом к пожизненному заключению за два убийства и шесть покушений на убийство. Он усыплял своих пациентов, чтобы они не мешали ему на работе.
Из-за серьезности преступления суд в Мюнхене постановил, что у него практически не будет шансов добиться условно-досрочного освобождения после 15 лет тюремного заключения. Также суд пожизненно запретил молодому человеку работать медицинским работником.
Мужчина признался в суде, что вводил пациентам наркотики в реанимационных палатах мюнхенской больницы, где пациентов держат после интенсивной терапии до перевода в обычную палату, чтобы они были под действием снотворного.
В свою защиту обвиняемый заявил, что всегда сильно напивался перед работой и спал во время работы, поэтому хотел, чтобы пациенты не беспокоили его без надобности.
"Я совершил большую ошибку", - сказал подсудимый в начале судебного процесса в январе.
В обвинительном заключении утверждается, что мужчина вводил пациентам успокоительные препараты, адреналин или препараты, разжижающие кровь.
В 2020 году в мюнхенской больнице, где работал обвиняемый, умерли двое пациентов 80 и 89 лет.
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