В Германии дали пожизненный срок медбрату, убивавшему пациентов

Из-за серьезности преступления суд в Мюнхене постановил, что у него практически не будет шансов добиться условно-досрочного освобождения после 15 лет тюремного заключения. Также суд пожизненно запретил молодому человеку работать медицинским работником.

Мужчина признался в суде, что вводил пациентам наркотики в реанимационных палатах мюнхенской больницы, где пациентов держат после интенсивной терапии до перевода в обычную палату, чтобы они были под действием снотворного.

В свою защиту обвиняемый заявил, что всегда сильно напивался перед работой и спал во время работы, поэтому хотел, чтобы пациенты не беспокоили его без надобности.

"Я совершил большую ошибку", - сказал подсудимый в начале судебного процесса в январе.

В обвинительном заключении утверждается, что мужчина вводил пациентам успокоительные препараты, адреналин или препараты, разжижающие кровь.

В 2020 году в мюнхенской больнице, где работал обвиняемый, умерли двое пациентов 80 и 89 лет.