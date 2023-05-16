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Как Пиленс оценивает свои шансы стать президентом?

rus.tvnet.lv/LETA
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Кандидат в президенты Латвии Улдис Пиленс.
Кандидат в президенты Латвии Улдис Пиленс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Кандидат в президенты от "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс оценивает свои шансы на избрание как достаточно хорошие.

В интервью Латвийскому радио он сказал, что консультации с фракциями еще не начались.

"На данный момент я не смотрю с точки зрения того, кто обещал голоса", - добавил Пиленс.

По его словам, необходимо говорить о важных для общества приоритетах в контексте краев, экономики и инфляции. Также необходимо поднимать экономику. Пиленс отметил, что Украине, несмотря на развязанную Россией войну, удалось сохранить свою экономику на уровне около 70%.

"Если бы до сих пор все шло хорошо, мы бы не были на последнем месте в Балтии", - сказал Пиленс.

Как сообщалось, ОС выдвинул на пост президента кандидатуру Пиленса, "Прогрессивные" - эксперта по публичному управлению Элину Пинто, а "Новое Единство" - министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

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