"Путин - мелкий шкодник": Юлия Латынина о русских Эстонии, сетевых глистах и контрнаступлении ВСУ

- Не понимаю, почему надо что-то решать за украинский народ и украинскую власть, которые сейчас абсолютно едины в том, что они хотят сражаться. Это во-первых. А во-вторых, всякий рассказ такого рода должен начинаться с претензий к Путину и с предложений к нему отвести его армию. Если Путин отведет свою армию за границы 1991 года, то действительно - почему не поговорить о мире?

- К слову, о молчании. В странах Балтии гастролирует Виктор Шендерович. Его прямо призывают заткнуться, потому что он не готов говорить то, что нравится большинству. Беглые питерские оппозиционеры облили его кетчупом. Шендерович уверен, что вне зависимости ни от чего называть вещи своими именами необходимо. Об этом он ранее говорил нам в интервью. Если Шендерович прав, то почему он один? Может быть, он не прав, если он один это говорит вслух?

- Можно ли Шендеровичу говорить то, что он думает? Я знаю, какой ответ на этот вопрос дает Путин еще со времен закрытия программы "Куклы". Этот ответ - "нельзя". Теперь я вижу, как сетевые тролли присоединились к Путину, только с другой стороны. Мне трудно понять их логику. Я очень не люблю культуру отмены. Считаю, что это одна из самых страшных вещей, которая есть в сегодняшнем мире. Единственное, что тут имеет смысл обсуждать, как мне кажется, это "подвиг" того человека, который облил Шендеровича кетчупом. Не совсем понятно, кого он представляет. Вроде как питерский активист.



Лучше всех о нем сказал мне сегодня Михаил Подоляк, который не относится к числу поклонников Шендеровича. Он сказал, что с этим человеком все понятно, что он трус, который вместо того, чтобы сражаться с Путиным, сражается с Шендеровичем. Честно говоря, мне к словам Подоляка добавить нечего.





Если речь действительно идет о человеке, который таким образом пытается прославиться, а не о провокаторе, который вырядился в майку с символикой батальона "Азов" специально для картинки в The New York Times, чтобы они там напечатали с картинкой слова "Вот кому мы даем оружие".