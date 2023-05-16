Видео ⟩ ЦРУ создало Telegram-канал для связи с гражданами РФ

В посте, который размещен на канале содержится призыв к россиянам.

"Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами", - написано в Telegram-канале.

Также там опубликован ролик c призывом делиться информацией с ведомством. Видео также доступно в аккаунтах ЦРУ в YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

"В этом видео показаны вымышленные россияне, которые приняли трудное, но важное решение негласно выйти на контакт с ЦРУ через анонимную информационную систему Tor. ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду", - сказано в пояснении к ролику.

Источник телеканала CNN в ЦРУ сказал, что полномасштабное вторжение России в Украину создало "историческую возможность, чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США", пишет "Медуза".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что: "Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся".

Видео: Ролик с призывам делиться информацией с ЦРУ