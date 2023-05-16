Видео ⟩ ЦРУ создало Telegram-канал для связи с гражданами РФ

В Telegram появился канал, в котором от лица Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) призывают граждан России, которые владеют важной информацией, делиться ею с американской разведкой. Об это пишет ряд СМИ, в том числе Русская служба BBC со ссылкой на CNN.
В посте, который размещен на канале содержится призыв к россиянам.
"Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами", - написано в Telegram-канале.
Также там опубликован ролик c призывом делиться информацией с ведомством. Видео также доступно в аккаунтах ЦРУ в YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.
"В этом видео показаны вымышленные россияне, которые приняли трудное, но важное решение негласно выйти на контакт с ЦРУ через анонимную информационную систему Tor. ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду", - сказано в пояснении к ролику.
Источник телеканала CNN в ЦРУ сказал, что полномасштабное вторжение России в Украину создало "историческую возможность, чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США", пишет "Медуза".
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что: "Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся".
Видео: Ролик с призывам делиться информацией с ЦРУ
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