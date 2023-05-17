Мама написала книгу для сыновей о том, как пережить смерть отца. А теперь ее подозревают в его убийстве

Ее супруг Эрик скончался 4 марта 2022 года в их же доме. Спустя год после случившегося вдова выпустила книгу для детей, в которой рассказала, как пережить горе после потери близкого человека. Книга посвящена "замечательному мужу и чудесному отцу наших детей".

Коури рассказала следователям, что перед смертью возлюбленного они праздновали удачную сделку в сфере недвижимости. Вечером она приготовила Эрику коктейль, принесла его ему в спальню, где он его выпил и уснул. Сама Коури якобы заснула в комнате у сына, поскольку у него были ночные кошмары. Утром женщина обнаружила супруга холодным, позвонила на 911, однако приехавшим медикам не удалось спасти Эрика.

Вскрытие показало, что Ричинс умер от передозировки фентанила. Возможно, мужчина принял наркотик перорально.

В итоге Коури Ричинс была арестована по обвинению в преднамеренном убийстве и трех эпизодах хранения запрещенных веществ с целью сбыта.